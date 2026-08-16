Ελλάδα

Τροχαίο στην Κορίνθου – Τριπόλεως: Καραμπόλα με 4 οχήματα, στο νοσοκομείο 2 τραυματίες

Το ΕΚΑΒ παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου
τροχαιο κορινθος
Το σημείο του τροχαίου
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Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 16 Αυγούστου στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, λίγο στα διόδια Σπαθοβουνίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, δημιουργώντας κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται για το τροχαίο, τα τέσσερα οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου – Τριπόλεως, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τους δύο τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η καραμπόλα διερευνώνται.

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