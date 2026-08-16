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Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τρίτο όροφο πολυκατοικίας – Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος

Ο ηλικιωμένος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται
Ασθενοφόρο
(ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (16/8/2026) στη Χαλκίδα, όταν 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το evia online, ο ηλικιωμένος, ο οποίος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε από τον τρίτο όροφο και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας στη Χαλκίδα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 78χρονος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται

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