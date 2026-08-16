Χαλκίδα: 78χρονος έπεσε από τρίτο όροφο πολυκατοικίας – Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος

Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί (16/8/2026) στη Χαλκίδα, όταν 78χρονος έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με το evia online, ο ηλικιωμένος, ο οποίος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε από τον τρίτο όροφο και κατέληξε στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας στη Χαλκίδα.

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Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ηλικιωμένο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Ο 78χρονος φέρει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται