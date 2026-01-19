Ελλάδα

Ανήλικος κρεμάστηκε από κινούμενο τραμ στην Αθήνα για να κάνει ένα «challenge»

Το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας πολλές αντιδράσεις
τραμ
Ο ανήλικος την ώρα που κρεμάστηκε από το τραμ

Ακόμα ένα ανησυχητικό περιστατικό που προκλήθηκε εξαιτίας ενός challenge έγινε στο κέντρο της Αθήνας, όταν ανήλικος κρεμάστηκε από ένα τραμ την ώρα που εκείνο βρισκόταν εν κινήσει.

Το βίντεο που δείχνει τον ανήλικο να κρέμεται από το τραμ την ώρα που εκτελούσε δρομολόγιο με κόσμο, κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με τις σκηνές να εκτυλίσσονται στα νότια προάστια και να καταγράφονται από έναν περαστικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, πίσω από αυτή την απερίσκεπτη και επικίνδυνη κίνηση του ανήλικου κρύβεται νέο challenge που «προκαλεί» τους ανηλίκους να συμμετάσχουν και να επιχειρούν παράτολμα πράγματα κατά τη διάρκεια δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η ΣΤΑΣΥ, η οποία σε ανακοίνωσή της το καταδίκασε απερίφραστα, τονίζοντας μάλιστα ότι έχει στείλει το υλικό στην Αστυνομία.

«Η ΣΤΑΣΥ, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, αποστέλλει το υλικό στην ΕΛ.ΑΣ. και κινείται νομικά εναντίον των ατόμων αυτών. Ο οδηγός από την καμπίνα οδήγησης δεν έχει ορατότητα στο πίσω μέρος του οχήματος Τραμ, παρά μόνο στα πλαϊνά, μέσω των καμερών ασφαλείας που διαθέτει το όχημα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

