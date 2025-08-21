Ελλάδα

Ανήλικος που έκλεψε γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο, είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο – Τα ντοκουμέντα που τον πρόδωσαν

Ο 17χρονος με τη χρήση βίας άρπαξε την αλυσίδα που φορούσε το θύμα στον λαιμό του -Είχε κλέψει το ίδιο σπίτι και πριν από λίγες ημέρες
Ανήλικος

Γνωστός στις αρχές ήταν ο ανήλικος που επιτέθηκε σε γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο, αρπάζοντας αλυσίδα από τον λαιμό της. Λίγο πριν την κλοπή, ο 17χρονος προσπάθησε να «αδειάσει» σπίτι στον Άλιμο το οποίο είχε «χτυπήσει» και πριν από λίγες ημέρες.

Ο ανήλικος πιάστηκε από την αστυνομία την περασμένη Παρασκευή (15.08.2025), κατηγορούμενος για κλοπή. Λίγες ώρες πριν, είχε βάλει στο στόχαστρό του μία γυναίκα που κινούνταν πεζή και χτυπώντας την, της έκλεψε την αλυσίδα λαιμού.

Κατά την έρευνα που έγινε σε βάρος του αποδείχθηκε πως πριν επιτεθεί και κλέψει το θύμα, είχε προσπαθήσει να κλέψει και το σπίτι στον Άλιμο.

Από τα βίντεο που κρατά η αστυνομία στα «χέρια» της αποδείχθηκε πως ο ανήλικος είχε κλέψει το ίδιο σπίτι και λίγες μέρες νωρίτερα.

Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τα πρώτα καθώς ο ανήλικος έχει απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις αρχές για παρόμοιες πράξεις.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

