Άννα Διαμαντοπούλου: Αποσύρει την υποψηφιότητά της για τον ΟΟΣΑ

Την απόφασή της να αποσύρει την υποψηφιότητά της για την Προεδρία του ΟΟΣΑ ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο twitter η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Αποφάσισα να αποσύρω την υποψηφιότητά μου για γενική γραμματέας του ΟΟΣΑ σε μια προσπάθεια διευκολύνω τις διαδικασίες συναίνεσης στην επιλογή που θα γίνει. Είμαι ευγνώμων στον πρωθυπουργό για την συνεχή του εμπιστοσύνη και υποστήριξη. Είμαι επίσης ευγνώμων σε όλες της χώρες – μέλη των οποίων η στήριξη κατέταξε την υποψηφιότητά μου στις τρεις κορυφαίες».

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.