Ιωάννινα: Εργάτης οικοδομής τραυματίστηκε στο γόνατο, έπεσε από 2 μέτρα ύψος

Εργατικό ατύχημα συνέβη στα Ιωάννινα, όταν εργαζόμενος έχασε την ισορροπία του και βρέθηκε στο κενό, πέφτοντας από ύψος δύο περίπου μέτρων στα θεμέλια της οικοδομής.

Το εργατικό ατύχημα έγινε στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, στη συμβολή των οδών Ζωσιμάδων και Αγίας Σοφίας το μεσημέρι της Τρίτης (26.05.2026).

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε για τον απεγκλωβισμό και τη διάσωση του τραυματία.

Ο εργάτης, ο οποίος φέρεται να είναι υπέρβαρος, έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων μέσα στο σκάμμα των θεμελίων της οικοδομής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο γόνατο, σύμφωνα με το epirustvnews.gr.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια τον τραυματία σε προσβάσιμο σημείο, χρησιμοποιώντας φορείο διάσωσης και στη συνέχεια ο τραυματισμένος άνδρας παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Τραυματισμένος άνδρας #ανασύρθηκε και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ κατόπιν πτώσης του εντός σκάμματος θεμελίων οικοδομής σε περιοχή του δήμου Ιωαννίνων. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 26, 2026

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.