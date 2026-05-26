Ελλάδα

Κιλκίς: 15χρονος «έγδυσε» με ΑΙ φωτογραφία συνομήλικής του και την έστειλε στους φίλους του

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων οι έχουν ταυτοποιηθεί
Upset and depressed girl holding smartphone sitting on college campus floor holding head. University sad student suffering from depression sitting on floor at high school. Lonely bullied teen in difficulty with copy space.
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ερωτήματα προκαλεί η ελεύθερη πρόσβαση ανήλικων σε ΑΙ εργαλεία, με πρόσφατο περιστατικό deepfake φωτογραφίας στο Κιλκίς, κατά μιας 15χρονης, από συνομήλικό της, να προκαλεί οργή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 15χρονος πήρε φωτογραφία συνομήλικής του και με την χρήση του ΑΙ, κατάφερε να φτιάξει νέα ψεύτικη φωτογραφία που την έδειχνε γυμνή. Το κορίτσι κατέθεσε σε αστυνομικό τμήμα του Κιλκίς, πως ο συνομήλικός της στη συνέχεια έστειλε το στιγμιότυπο σε 3 ανήλικους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων οι έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
202
159
118
115
82
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo