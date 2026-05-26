Κιλκίς: 15χρονος «έγδυσε» με ΑΙ φωτογραφία συνομήλικής του και την έστειλε στους φίλους του

Ερωτήματα προκαλεί η ελεύθερη πρόσβαση ανήλικων σε ΑΙ εργαλεία, με πρόσφατο περιστατικό deepfake φωτογραφίας στο Κιλκίς, κατά μιας 15χρονης, από συνομήλικό της, να προκαλεί οργή.

Σύμφωνα με την καταγγελία, 15χρονος πήρε φωτογραφία συνομήλικής του και με την χρήση του ΑΙ, κατάφερε να φτιάξει νέα ψεύτικη φωτογραφία που την έδειχνε γυμνή. Το κορίτσι κατέθεσε σε αστυνομικό τμήμα του Κιλκίς, πως ο συνομήλικός της στη συνέχεια έστειλε το στιγμιότυπο σε 3 ανήλικους.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο 15χρονων οι έχουν ταυτοποιηθεί από τις Αρχές, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές.