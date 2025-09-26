Ελλάδα

Άνω Πατήσια: Διαρρήκτης «πιάστηκε στα πράσα» την ώρα τηλεοπτικού ρεπορτάζ

Στην τσάντα του άνδρα βρέθηκαν διάφορα εργαλεία
Άνδρας μέσα σε αυλή σπιτιού
Ο διαρρήκτης την ώρα που βρισκόταν μέσα στο σπίτι

Ούτε που θα μπορούσε να το φανταστεί ο επίδοξος διαρρήκτης ότι η «δράση» του σε σπίτι στα Άνω Πατήσια θα σταματούσε λόγω ρεπορτάζ για την τηλεόραση.

«Τι θέλεις μέσα στο σπίτι μου» φώναζε η ηλικιωμένη γυναίκα που μόλις είχε επιστρέψει στο σπίτι της στα Άνω Πατήσια, και είδε τον διαρρήκτη να βρίσκεται μέσα με τις εικόνες να έχουν απαθανατιστεί από κάμερες της τηλεόρασης.

Η ηλικιωμένη, ενημερώθηκε από γειτόνισσά της, ότι μέσα στο σπίτι της βρίσκεται ένας άγνωστος άνδρας. Η γυναίκα επέστρεψε στο σπίτι και είδε τον άγνωστο να βρίσκεται στο σπίτι και την αυλή κρατώντας ένα σακίδιο και τσαντάκι ενώ έκανε ότι ταΐζει τις γάτες.

Το σκηνικό καταγράφηκε καρέ – καρέ από τηλεοπτικό συνεργείο που βρισκόταν στο σημείο για τις ανάγκες άλλου ρεπορτάζ και όπως φαίνεται μάλιστα στο βίντεο βοήθησαν στην ακινητοποίηση του άνδρα μέχρι να έρθει η αστυνομία.

Όταν τον ρώτησαν τι κάνεις μέσα στο σπίτι, που όπως είπε η γυναίκα δεν ήταν μόνο στην αυλή αλλά και στην πορτα που ήταν διπλοκλειδωμένη, απάντησε σε σπαστά ελληνικά «Εγώ καθαρίζω».

Ο διαρρήκτης, με καταγωγή από τη Γεωργία, ανέφερε σε σπαστά ελληνικά ότι πήγε για δουλειά. Όταν τον ρώτησαν τι έχει στην τσάντα, ο ίδιος απάντησε «τίποτα, μόνο πράγματα».

 

Η σύλληψη έγινε μπροστά στην κάμερα με τους αστυνομικούς να έχουν βρει ίχνη παραβίασης και στην τσάντα του άνδρα να εντοπίζουν όπως κατέγραψε και ο φακός εργαλεία.

