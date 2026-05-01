Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κηφισός: Έκανε ποδήλατο «κολλημένος» πίσω από νταλίκα στη μεσαία λωρίδα – Δείτε βίντεο

Βρήκε «καταφύγιο» πίσω από το φορτηγό, για να αποφύγει τις ριπές ανέμου
Ποδηλάτης

Και ενώ η Ελλάδα μετρά εκατοντάδες ατυχήματα με ποδήλατα και πατίνια -το πιο πρόσφατο στην Ηλεία με θύμα τον 13χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο- ένα νέο βίντεο έρχεται στο φως, δείχνοντας ποδηλάτη να κινείται στον Κηφισό, λες και είναι σε δρόμο της γειτονιάς του.

Στο βίντεο που έχει κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο ποδηλάτης στη μεσαία λωρίδα του Κηφισού, στην κάθοδο προς Πειραιά, να κινείται ανάμεσα στα αυτοκίνητα, παρά την μεγάλη ταχύτητα που έχουν αναπτύξει τα οχήματα γύρω του.

Για να κάνει πιο ξεκούραστη τη διαδρομή του, βρίσκει και «καταφύγιο» πίσω από ένα φορτηγό, ώστε να αποφύγει τις ριπές του ανέμου, παρά το γεγονός πως στέκεται σε τυφλή γωνία του μεγάλου οχήματος.

Παρά την μεγάλη επικινδυνότητα, ο ποδηλάτης συνεχίζει να κάνει πετάλι, στο ίδιο μοτίβο, για αρκετά χιλιόμετρα, χωρίς μάλλον να υπολογίζει πως αν ο οδηγός της νταλίκας πατήσει φρένο, τότε θα πέσει πάνω της με σφοδρότητα.

Όσο περνά ο καιρός, δυστυχώς, όλο και πληθαίνουν τα περιστατικά με τους πολίτες που βγαίνουν σε κεντρικές λεωφόρους με πατίνια και λεωφορεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για κάποιο σοβαρό ατύχημα.

Πριν από λίγες ημέρες ένας νεαρός αποτυπώθηκε στην αριστερή λωρίδα του Κηφισού με το πατίνι του, ενώ η Ηλεία θρηνεί για τον 13χρονο Κωνσταντίνο ο οποίος σκοτώθηκε όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε ενώ έκανε βόλτα με το ηλεκτρικό πατίνι του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
130
121
76
67
Newsit logo
Newsit logo