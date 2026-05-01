Καιρός: Χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Βουτιά της θερμοκρασίας

Με κακοκαιρία υποδεχόμαστε τον Μάιο με τον καιρό να αλλάζει σήμερα και το καλοκαιρινό σκηνικό να έχει δώσει τη σκυτάλη στον… χειμώνα.

Για σήμερα Πρωτομαγιά (01.05.2026) ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα κρύος με ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη σχεδόν τη χώρα θυμίζοντας χειμώνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέρα από τις χαμηλές θερμοκρασίες θα υπάρχουν ιδιαίτερα ενισχυμένοι άνεμοι που θα φτάνουν τα 7 έως 8 μποφόρ. Νεφώσεις θα καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ κατά τόπους θα εκδηλωθούν βροχοπτώσεις. Από τις μεσημβρινές ώρες, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο ενδέχεται να σημειωθούν παροδικές καταιγίδες. Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, κυρίως σε υψηλά υψόμετρα, αναμένονται και λίγες χιονοπτώσεις.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση, έως και 10 βαθμούς χαμηλότερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στα βόρεια θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 16 βαθμών Κελσίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, τοπικά έως και 19 στα δυτικά. Στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, αγγίζοντας τους 23 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα ενισχυθούν περαιτέρω, φτάνοντας τα 7 με 8 μποφόρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Αττική αναμένεται συννεφιασμένος καιρός, με κατά διαστήματα ασθενείς βροχές ή ψιχάλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς, ενώ οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάνουν τα 5 με 7 μποφόρ.

Παρόμοιες συνθήκες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με πυκνή συννεφιά και βροχοπτώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου, με βόρειους ανέμους έως 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 5.

Δείτε Live την πορεία της κακοκαιρίας

Ο καιρός το Σάββατο (02.05.2026)

Στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 17, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (03.05.2026)

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, το μεσημέρι – απόγευμα, στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 τοπικά 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.

Ο καιρός τη Δευτέρα (04.06.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

Ο καιρός την Τρίτη (05.05.2026)

Γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4, στα ανατολικά μεταβλητοί 3 με 4 και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα.