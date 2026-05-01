Πρωτομαγιά 2026: Ξεκίνησαν οι συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα – Πλήθος κόσμου με πανό και συνθήματα

Ξεκίνησε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την Εργατική Πρωτομαγιά που ήταν προγραμματισμένη για τις 10:30 στο Σύνταγμα με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών με πανό και φωνάζοντας συνθήματα.

Παράλληλα σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία λόγω των απεργιακών κινητοποιήσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της Εργατικής Πρωτομαγιάς με τους δρόμος γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, και τις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου να έχουν κλείσει.

Στις κάμερες μίλησε και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας: «Προχωράμε μπροστά για νέες κατακτήσεις, χωρίς οικονομικές κρίσεις που την πληρώνουν πάντα οι λαοί, 140 χρόνια μετά της εξέγερση των εργατών στο Σικάγο, Χρόνια πολλά».

Οι συγκεντρώσεις θα συνεχιστούν μέχρι και το μεσημέρι στο Σύνταγμα, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Θεσσαλονίκη

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις έχουν ξεκινήσει και στην Πόλη με εκατοντάδες κόσμου να έχει συγκεντρωθεί στην Αριστοτέλους και πολλούς ακόμα κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Η μάχη της Εργατικής Πρωτομαγιάς συνεχίζεται με τους συμμετέχοντες να αναζητούν δικαίωση.