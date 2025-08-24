Ελλάδα

Απαγόρευση απόπλου από τον Πειραιά λόγω βλάβης στο πλοίο «Blue Star Mykonos» – Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Ταλαιπωρία για τους 655 επιβάτες του «Blue Star Mykonos» - Άγνωστο το πότε θα ξεκινήσει το πλοίο
Ανανεώθηκε πριν 2 λεπτά
Πλοίο
Φωτογραφία αρχείου eurokinissi

Στον Πειραιά παρέμεινε για αρκετή ώρα το «Blue Star Mykonos» που με 665 επιβάτες θα αναχωρούσε κανονικά στις 07:15 για το δρομολόγιο του σε Σύρο, Mύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι. Λίγο μετά τις 09:00 το πλοίο αναχώρησε κανονικά.

Αιτία της καθυστέρησης του δρομολογίου που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από το λιμάνι του Πειραιά ήταν δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων του πλοίου. Εκτός από τους επιβάτες, στο πλοίο βρίσκονταν 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και ένα λεωφορείο.

Μετά τον έλεγχο που έγινε στο πλοίο και τη προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα, έγινε άρση της απαγόρευσης απόπλου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στην Πάτρα: «Επιτακτική η ανάγκη να σχεδιαστεί το μέλλον της κλιματικής προσαρμογής της πόλης»
Ο καθηγητής - πρόεδρος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών προειδοποιεί για τη μεγάλη ρύπανση και την αλλαγή στο μικροκλίμα που προκάλεσε η τεράστια φωτιά
Φωτιά
Πάτμος: Παρέμβαση εισαγγελέα για τα λύματα – Κλιμάκιο της ΕΥΔΑΠ στο νησί για την αντιμετώπιση του προβλήματος
Παρέμβαση εισαγγελέα διατάχθηκε μετά τις αποκαλύψεις για τις δυσλειτουργίες στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτμου – Η ΕΥΔΑΠ έστειλε ειδικό κλιμάκιο στο νησί για να επιχειρήσει την άμεση επίλυση του προβλήματος
Πάτμος 1
Newsit logo
Newsit logo