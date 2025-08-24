Απαγόρευση απόπλου από τον Πειραιά λόγω βλάβης στο πλοίο «Blue Star Mykonos» – Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα

Στον Πειραιά παρέμεινε για αρκετή ώρα το «Blue Star Mykonos» που με 665 επιβάτες θα αναχωρούσε κανονικά στις 07:15 για το δρομολόγιο του σε Σύρο, Mύκονο, Εύδηλο και Καρλόβασι. Λίγο μετά τις 09:00 το πλοίο αναχώρησε κανονικά.

Αιτία της καθυστέρησης του δρομολογίου που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει από το λιμάνι του Πειραιά ήταν δυσλειτουργία στο σύστημα ελέγχου καυσαερίων του πλοίου. Εκτός από τους επιβάτες, στο πλοίο βρίσκονταν 122 οχήματα, 122 δίκυκλα, 6 φορτηγά και ένα λεωφορείο.

Μετά τον έλεγχο που έγινε στο πλοίο και τη προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα, έγινε άρση της απαγόρευσης απόπλου.