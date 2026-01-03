Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Ραφήνα λόγω των θυελλωδών ανέμων – Ποια δρομολόγια έχουν ανασταλεί

Δεμένα μερικά από τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Για σήμερα (03.01.2026) αποφασίστηκε το απαγορευτικό απόπλου, κυρίως, σε αρκετά νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικά απόπλου σε αρκετά λιμάνια, επηρεάζοντας τη σύνδεση με αρκετά νησιά. Αναλυτικά, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν ανασταλεί όλα τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες. Από το λιμάνι της Ραφήνας από την άλλη, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς Άνδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να φτάνουν μόνο έως το Μαρμάρι.

Ταυτόχρονα δεν αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των «δελφινιών» προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Κλειστή παραμένει και η πορθμειακή γραμμή Πρίνου – Καβάλας.

Τα συμβατικά πλοία που εξακολουθούν να κινούνται σε ορισμένες γραμμές εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και με βάση τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.