Γωγώ Μαστροκώστα: Τι ζήτησε η 18χρονη κόρη της Βικτώρια Δέλλα από δημοσιογράφους έξω από τον Ευαγγελισμό

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με την κόρη της Βικτώρια Δέλλα, να ανακοινώνει τη θλιβερή είδηση με μια σπαρακτική ανάρτηση. Το πρωί της Δευτέρας (25-05-2026) η 18χρονη βγήκε κάποια στιγμή από τον Ευαγγελισμό και κατευθύνθηκε στο σημείο που περίμεναν δημοσιογράφοι. Τα λόγια της προκάλεσαν συγκίνηση. Μέσα στον πόνο της, η 18χρονη δεν θέλει να ειπωθούν ανακρίβειες και να σταλούν λάθος μηνύματα με αφορμή τον θάνατο της μητέρας της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η Βικτώρια Δέλλα είπε στους δημοσιογράφους να μη συσχετίζουν τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος, με την τελευταία της μάχη. Όπως τόνισε δε θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά.

«Πρέπει να σας πω ότι τη συναντήσαμε την κόρη της πριν από λίγο. Η οικογένειά της ζητά διακριτικότητα, όσο διακριτική ήταν και η ίδια η Γωγώ Μαστροκώστα τα τελευταία χρόνια που πάλευε με πολύ δύσκολη ασθένεια. Πρέπει να σας πω ότι είχε νοσήσει και πριν από αρκετά χρόνια, όσο ήταν έγκυος στο παιδί της. Είχε ανακαλύψει τότε, όπως η ίδια είχε πει έναν καρκίνο στο στήθος.

Βγήκε νικήτρια από αυτή τη μάχη, αλλά φαίνεται πως τα πράγματα δεν ήταν το ίδιο τα τελευταία χρόνια. Ο άντρας της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της» ανέφερε η ρεπόρτερ του Mega, Βιργινία Πισιμίρη.

«Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις (με τις ασθένειες). Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συσχετίσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει» συμπλήρωσε η ρεπόρτερ του Mega.

Η Γωγώ Μαστροκώστα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, ενώ νοσηλευόταν τους τελευταίους μήνες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» καθώς είχε επιδεινωθεί η κατάστασή της.

Η Γωγώ Μαστροκώστα έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους για την προσωπική της ζωή και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, μακριά από τη δημοσιότητα. Το ίδιο έκανε και το τελευταίο διάστημα, παρά το γεγονός ότι εδώ και καιρό είχε γίνει γνωστό ότι περνάει δύσκολες στιγμές.