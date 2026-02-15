Ελλάδα

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Σε ποια λιμάνια είναι δεμένα τα πλοία

Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο - Ακυρώθηκαν τα δρομολόγια και από και προς Αργοσαρωνικό
Λιμάνι
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Δεμένα στα λιμάνια της Αττικής παραμένουν τα πλοία, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στα ανοιχτά. Οι λιμενικές αρχές ανακοίνωσαν απαγορευτικό απόπλου καθώς οι άνεμοι στο Αιγαίο μπορεί να αγγίξουν και τα 9 μποφόρ.

Τα πλοία παραμένουν ακινητοποιημένα σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο ενώ απαγορευτικό απόπλου είναι σε ισχύ και για τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς και από τον Αργοσαρωνικό.

Λόγω των ανέμων δεν θα γίνουν τα δρομολόγια προς Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, προς Κυκλάδες αλλά και η γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη.

Δείτε στο newsit.gr την εξέλιξη του καιρού.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα πρακτορεία πριν από την αναχώρησή τους για τα λιμάνια, καθώς η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις ενδέχεται να μεταβάλλονται ανάλογα με την ένταση των φαινομένων.

Ελλάδα
