Απαλλάσσεται ο επιχειρηματίας που είχε καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτίκας για απάτη – Στο εδώλιο πέντε κατηγορούμενοι

Σημαντική δικαστική εξέλιξη έρχεται στην υπόθεση του «καζίνο Λουτρακίου», καθώς ο επιχειρηματίας που είχε κατηγορηθεί ότι κινούσε τα «νήματα» στο κύκλωμα που είχε καταγγείλει ο Σπύρος Μαρτίκας δεν παραπέμπεται σε δίκη για τις κακουργηματικές πράξεις που του είχαν αποδοθεί, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43/2026 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κορίνθου.

Το Συμβούλιο, αξιολογώντας το σύνολο της δικογραφίας, έκρινε ότι δεν προέκυψαν συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία που να θεμελιώνουν ποινικά αξιόλογη συμμετοχή του Α.Κ. στις πράξεις που του αποδίδονταν, με την έρευνα που είχε ξεκινήσει μετά τις καταγγελίες του Σπύρου Μαρτίκα. Ειδικότερα, δεν προέκυψε η απαιτούμενη σύνδεσή του με τον φερόμενο εγκληματικό μηχανισμό, ούτε τα στοιχεία εκείνα που θα θεμελίωναν συμμετοχή του στις επιμέρους κακουργηματικές πράξεις.

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Την ίδια ώρα, για την ίδια υπόθεση παραπέμπονται σε δίκη πέντε κατηγορούμενοι. Ο 1 φέρεται ως αρχηγός, ο 2 ως υπαρχηγός, η 3 ως σύντροφος αρχηγικού μέλους, ενώ οι 4 και 5 φέρονται ως συντελεστικά μέλη. Οι πέντε παραπέμπονται να δικαστούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται, ενώ τρεις από τους κατηγορούμενους κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να έδρασαν από κοινού, κατόπιν συναπόφασης και με κοινό δόλο, ενώ μεταξύ των κατηγοριών περιλαμβάνονται η διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και διακεκριμένη απάτη.

Για τον Α.Κ., αντίθετα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι δεν πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη για τις συγκεκριμένες πράξεις.

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Η δήλωση της υπεράσπισης

Οι συνήγοροι υπεράσπισης Ιωάννης Γλύκας και Τζαμάκου Σεμίνα αναφέρουν:

«Από την πρώτη στιγμή, η υπεράσπιση υποστήριξε με συνέπεια ότι ο εντολέας μας δεν είχε οποιαδήποτε ουσιαστική συμμετοχή στις πράξεις που του αποδίδονταν, ούτε εντασσόταν στον φερόμενο εγκληματικό μηχανισμό, ούτε είχε τον απαιτούμενο από τον νόμο ρόλο, γνώση και δόλο για τη στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων σε αυτόν αδικημάτων».

Η καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα

Η υπόθεση έγινε γνωστή μετά την καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα, ο οποίος υποστήριξε στις Αρχές ότι εξαπατήθηκε μέσω επενδύσεων που, όπως του παρουσιάστηκαν, συνδέονταν με το Καζίνο Λουτρακίου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του, οι εμπλεκόμενοι του παρουσίασαν ένα σχήμα στο οποίο, όπως φέρεται να του είπαν, επενδύονταν χρήματα στα τυχερά παιχνίδια του καζίνο και στη συνέχεια επιστρεφόταν το κεφάλαιο με απόδοση άνω του 10%. Ο Μαρτίκας υποστήριξε ότι από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2024 κατέβαλε συνολικά 720.000 ευρώ για να επενδυθούν με αυτόν τον τρόπο.

Όπως έχει αναφέρει, στη συνέχεια του επιστράφηκαν περίπου 110.000 ευρώ, ενώ όταν άρχισε να ζητά πίσω τα χρήματά του, του παραδόθηκαν πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες, τις οποίες, σύμφωνα με την καταγγελία του, θα μπορούσε να εκποιήσει ώστε να πάρει πίσω μέρος των χρημάτων του.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την έρευνα, ο Μαρτίκας κατήγγειλε ότι στις 8 Ιουλίου 2024 έπεσε θύμα ληστείας στον Πειραιά. Όπως υποστήριξε, δύο άνδρες που επέβαιναν σε δίκυκλο τον ακινητοποίησαν με την απειλή όπλων και του αφαίρεσαν την τσάντα που περιείχε τον χρυσό.

Η καταγγελία του Μαρτίκα αποτέλεσε ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν στην αποκάλυψη και διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία αφορά τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση και τις λεγόμενες «επενδύσεις» στο Καζίνο Λουτρακίου.

Με το νέο βούλευμα, ο επιχειρηματίας δεν παραπέμπεται σε δίκη για τις κακουργηματικές πράξεις που του αποδίδονταν, ενώ οι πέντε υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραπέμπονται να δικαστούν για τις πράξεις που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.