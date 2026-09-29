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Πατούλης για την παραπομπή του στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Ζήτησα ο ίδιος από τον Γεωργιάδη τον έλεγχο – Να σταματήσει η στοχοποίησή μου

Η απάντηση του προέδρου του ΙΣΑ μετά τις ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας - «Αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα»
Γιώργος Πατούλης και Άδωνις Γεωργιάδης
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), Γιώργος Πατούλης, και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης (Φωτογραφία αρχείου: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Την πλήρη συμφωνία του με την παραπομπή των ισχυρισμών που τον αφορούν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας εκφράζει ο Γιώργος Πατούλης, μετά τις ανακοινώσεις που έκανε την Τρίτη (29.09.2026) ο Άδωνις Γεωργιάδης κατά την παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του MedWatch. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) χαρακτηρίζει την εξέλιξη «ορθή θεσμική οδό» και υποστηρίζει ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί «πλήρης και σε βάθος έλεγχος».

Ο Γιώργος Πατούλης, σε ανάρτησή του μετά την ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη για διαβίβαση της υπόθεσης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δηλώνει ότι ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) έχει «πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς» και διαβεβαιώνει ότι θα συνδράμει στον έλεγχο, προκειμένου, όπως αναφέρει, «να λάμψει η αλήθεια».

Γιώργος Πατούλης: «Να σταματήσει η ανθρωποφαγία και η στοχοποίησή μου»

Ο Γιώργος Πατούλης εμφανίζεται θετικός στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, επισημαίνοντας ότι είχε ζητήσει ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας να υπάρξει έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. «Η παραπομπή των εις βάρος μου ισχυρισμών στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποτελεί την ορθή θεσμική οδό, με την οποία συντάσσομαι απόλυτα», αναφέρει.

Και προσθέτει: «Ζήτησα ο ίδιος από τον υπουργό Υγείας πλήρη και σε βάθος έλεγχο από τις αρμόδιες Αρχές, ώστε να δοθούν οριστικές απαντήσεις και να σταματήσει η ανθρωποφαγία, η διασπορά ψευδών ειδήσεων και η στοχοποίησή μου».

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ δηλώνει, παράλληλα, ότι θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές κατά τη διαδικασία διερεύνησης.

«Ως πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους θεσμούς και θα συνδράμω με κάθε τρόπο στο έργο τους, ώστε να λάμψει η αλήθεια», καταλήγει.

Τα ευρήματα του MedWatch

Η αντίδραση Πατούλη ήρθε μετά την παρουσίαση από τον Άδωνι Γεωργιάδη, την Τρίτη (29.09.2026), των πρώτων αποτελεσμάτων της νέας πλατφόρμας ελέγχου MedWatch.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο υπουργείο Υγείας, κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του συστήματος εντοπίστηκαν 468 «κόκκινες» επιχειρήσεις σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, στις οποίες μη γιατροί φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 119 ευρήματα σε οδοντιατρεία σχετικά με υαλουρονικό, μεσοθεραπεία και μπότοξ, καθώς και 231 ευρήματα που αφορούν βλαστοκύτταρα σε χώρους όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Κατά την ίδια παρουσίαση, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, προέδρου του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Όπως ανέφερε, το MedWatch την κατέταξε στις «κίτρινες» και όχι στις «κόκκινες» περιπτώσεις, με την υπόθεση να χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης από τον αρμόδιο Ιατρικό Σύλλογο.

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