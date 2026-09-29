«Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου» – Η εξομολόγηση του πατέρα της Κάρολαϊν Κράουτς για τον πιλότο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία της Κάρολαϊν Κράουτς από τον πιλότο σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της άτυχης 20χρονης μητέρας εξακολουθεί να κουβαλά τον ίδιο πόνο και την ίδια οργή.

«Τον μισώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί είναι δειλός», είπε ο πατέρας της Κάρολαϊν Κράουτς, Ντέιβιντ Κράουτς, τονίζοντας ότι ο δράστης της δολοφονίας, Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν τόλμησε να αντιμετωπίσει την κόρη του κατά πρόσωπο.

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Σε συνέντευξή του στο Star, μιλά για όλα όσα έχουν μείνει πίσω από την τραγωδία, την 6χρονη εγγονή του, Λυδία, που μεγαλώνει στις Φιλιππίνες, τις αναμνήσεις από την Κάρολαϊν, αλλά και για τα συναισθήματά του για τον δολοφόνο της κόρης του.

Μιλώντας για τον άνθρωπο που στέρησε τη ζωή από την 20χρονη, ο πατέρας της δεν κρύβει την οργή του.

«Είναι ένας μικρός άντρας. Δεν είναι πολύ μεγαλόσωμος, και δεν μπόρεσε καν να αντιμετωπίσει την Κάρολαϊν πρόσωπο με πρόσωπο. Έπρεπε να περιμένει μέχρι να κοιμηθεί πριν βάλει ένα μαξιλάρι πάνω στο κεφάλι της. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά ενός άντρα. Είναι μικρός, αδύναμος και νάρκισσος. Μισεί να του αποδεικνύουν ότι έχει άδικο», είπε ο Ντέιβιντ Κράουτς.

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Για την εγγονή του, Λυδία Κράουτς

Πλέον, στο επίκεντρο της ζωής του βρίσκεται μόνο η εγγονή του, η μικρή Λυδία.

Το κοριτσάκι ζει στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της, η οποία προσπαθεί να της προσφέρει μία φυσιολογική ζωή, μακριά από τον εφιάλτη και τον πόνο που μπορεί να ζούσε στην Ελλάδα.

«Ζει με τη γιαγιά της. Πηγαίνει στο σχολείο, όπως ένα φυσιολογικό παιδί. Ζει με τη γιαγιά της, μόνες τους, οι δυο τους. Είναι ένα αρκετά φυσιολογικό, όμορφο, μικρό κορίτσι 6 ετών», είπε ο κ. Κράουτς.

Όπως αποκάλυψε, το κοριτσάκι δεν γνωρίζει ακόμα την αλήθεια για τη μητέρα της.

«Όχι, δεν ξέρει για τη μητέρα της. Δεν ξέρει ότι δολοφονήθηκε από κάποιον Έλληνα ψυχοπαθή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αρκετά μεγάλη για να το μάθει. Δε θα τη συναντήσει ποτέ», είπε.

Για τη μικρή Λυδία η γιαγιά Σούζαν είναι κάτι σαν μητρική φιγούρα, ενώ όπως είπε ο πατέρας της Κάρολαϊν, κάποια μέρα το κοριτσάκι θα θελήσει να μάθει για τη μητέρα της.

«Κάποια μέρα θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της, η πραγματική της μητέρα. Και τότε θα χρειαστεί να μάθει όσα συνέβησαν. Όταν μάθει πού είναι η μητέρα της, θα θελήσει να μάθει τι συνέβη στον πατέρα της, και θα μπορέσει να το διαχειριστεί αυτό. Δε νομίζω ότι θα ήθελε να τον γνωρίσει», είπε.

«Δεν θα τη συναντήσει ποτέ. Δηλαδή, αυτός θα μείνει στη φυλακή για πολύ καιρό, και όταν βγει, εκείνη θα είναι έφηβη ή 20 χρονών ή κάπου εκεί. Τώρα είναι 6, οπότε μάλλον θα είναι γύρω στα 20 κάτι. Άρα δε θα τη συναντήσει ποτέ», πρόσθεσε ο Ντέιβιντ Κράουτς.

«Η Κάρολαϊν ήταν το κέντρο του κόσμου μου»

Πίσω από την οργή και την απώλεια υπάρχει η ανάμνηση μίας κόρης που για τον ίδιο ήταν το σημαντικότερο πρόσωπο στη ζωή του.

«Για μένα, η Κάρολαϊν ήταν η τέλεια κόρη, ήταν το κέντρο του κόσμου μου», είπε.

Οι αναμνήσεις του δεν είναι μόνο από μεγάλες στιγμές. Είναι κυρίως από τις απλές ημέρες που περνούσαν μαζί.

«Περνούσαμε υπέροχα, μόνο οι δυο μας. Και εκείνες ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής μου», τόνισε.

Το Amazon Prime ετοιμάζει, επίσης, ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία της Κάρολαϊν και ο ίδιος εκτιμά ότι αυτό είναι μία πολύ καλή εξέλιξη.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο, για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι κρατάει το όνομα της Κάρολαϊν ζωντανό. Κανείς δεν την ξεχνά. Και ο δεύτερος είναι ότι κάνει πιο δύσκολο για τον δολοφόνο της να πάρει αποφυλάκιση υπό όρους», εξήγησε.

«Στην αρχή τον είχα συμπαθήσει»

Όπως παραδέχθηκε ο Ντέιβιντ Κράουτς, όταν είχε πρωτογνωρίσει τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο τον είχε συμπαθήσει.

«Όταν τον γνώρισα, νόμιζα ότι ήταν εντάξει. Ήταν ήσυχος, ξέρετε, ντροπαλός. Στην πραγματικότητα, μου ήταν αρκετά συμπαθής. Ήταν αρκετά ευχάριστος τύπος», είπε. Τότε δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα του στερούσε το πολυτιμότερο πλάσμα στη ζωή του, την κόρη του.

«Η Σούζαν δεν ήταν σύζυγός μου»

Τέλος αναφερόμενος στη σχέση του με τη μητέρα της Καρολάιν ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν σύζυγό του.

«Δεν έχω σύζυγο. Η Σούζαν δεν ήταν σύζυγός μου, και όχι, δεν μου λείπει καθόλου. Η Κάρολαϊν ήταν το κέντρο της ζωής μου. Όταν σκοτώθηκε η Κάρολαϊν, έχασα όλα μου τα αισθήματα για τη Σούζαν εκείνη τη στιγμή», είπε.

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία, ο χρόνος δεν έχει αλλάξει αυτό που αισθάνεται ο πατέρας της δολοφονημένης 20χρονης και δεν έχει απαλύνει τον πόνο από τον άδικο και βίαιο χαμό της.