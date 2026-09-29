Βόλος: 38χρονη έφτιαξε 203 ψεύτικα προφίλ για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην σύντροφό της

Μία γνωριμία κατέληξε να είναι ο χειρότερος εφιάλτης για έναν πιλότο από τον Βόλο, όταν μία 38χρονη από την Πάτρα, κατέληξε να φτιάχνει πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media με σκοπό να τον διαβάλλει, σε ένα σενάριο που θα μπορούσε να είναι ψυχολογικό θρίλερ.

Ο πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας από τον Βόλο γνώρισε την 38χρονη από την Πάτρα μέσα από τα social media. Μετά το τέλος της σύντομης σχέσης του βρέθηκε αντιμέτωπος, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά από το δικαστήριο, με δεκάδες μηνύματα και εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ στο διαδίκτυο.

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Όλα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2018, όταν ο τότε 37χρονος πιλότος γνώρισε τη γυναίκα. Λίγο αργότερα, εκείνη ταξίδεψε από την Πάτρα στον Βόλο προκειμένου να συναντηθούν από κοντά και παρέμεινε στην πόλη για περίπου δύο εβδομάδες.

Κάποια στιγμή ο πιλότος χρειάστηκε να φύγει για επαγγελματικό ταξίδι και έκλεισε το κινητό του για λίγες ώρες. Όταν άνοιξε ξανά τη συσκευή, αντίκρισε, σύμφωνα με την υπόθεση, 180 αναπάντητες κλήσεις και 50 μηνύματα από τη γυναίκα, αρκετά από τα οποία είχαν εκβιαστικό χαρακτήρα.

Μετά την επιστροφή του στον Βόλο, ο άνδρας αποφάσισε να βάλει τέλος στη σχέση και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.

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Τα 203 ψεύτικα προφίλ

Η υπόθεση όμως δεν τελείωσε εκεί. Φίλοι και γνωστοί άρχισαν να ενημερώνουν τον πιλότο για λογαριασμούς στα social media που εμφανίζονταν σαν να ανήκαν στον ίδιο.

Συνολικά, σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν δικαστικά, δημιουργήθηκαν 203 ψεύτικα προφίλ, μέσω των οποίων δημοσιεύονταν δυσφημιστικές αναφορές τόσο για τον ίδιο όσο και για μέλη της οικογένειάς του.

Ο πιλότος αποφάσισε τελικά να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και ακολούθησε μια πολυετής δικαστική διαμάχη.

Το 2024, δικαστήριο στον Βόλο έκρινε τη γυναίκα ένοχη για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης 48 μηνών.