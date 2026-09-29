Νέες προκλήσεις από την Τουρκία στο Αιγαίο με 7 παραβάσεις και 3 παραβιάσεις

Προκλήσεων συνέχεια πάνω από το Αιγαίο, με την Τουρκία για ακόμη μία ημέρα να πραγματοποιεί παραβάσεις στο FIR Αθηνών και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου.

Όπως αναφέρει σήμερα (29.09.2026) το ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία προχώρησε σε 7 παραβάσεις και σε 3 παραβιάσεις αναπτύσσοντας τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας – επιτήρησης τύπου ATR-72 στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

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Ειδικότερα, τα τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησαν πέντε παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών, καθώς και τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Την ίδια ώρα, το τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας – επιτήρησης τύπου ATR-72 πραγματοποίησε δύο παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

Κατά την ίδια ενημέρωση, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Πηγή: OnAlert.gr