Η «απάντηση» του ΠΑΜΕ στην επίσκεψη Πάιατ στο άγαλμα του Τρούμαν

Στην προσπάθειά τους αυτή δέχτηκαν την επίθεση των ΜΑΤ, με έξι από αυτούς να οδηγούτνται στο νοσοκομείο και 2 φοιτητές να συλλαμβάνονται, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.

Μετά από αυτόν τον «κουρνιαχτό», ο Τζέρι Πάιατ επισκέφθηκε το άγαλμα αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες στο twitter και γράφοντας πως «Με το που γύρισα από τον Άθω, έκανα μια στάση να τσεκάρω το άγαλμα του Χάρι Τρούμαν, το σύμβολο της συμμαχίας ΗΠΑ – Ελλάδας και την υπενθύμιση της γενναιοδωρίας του αμερικανικού λαού στις πιο σκοτεινές εποχές της Ελλάδας»

As soon as I returned from from Mt.Athos, I stopped by to check on the Harry Truman statue – a symbol of the US-Greece alliance and a reminder of the American people’s generosity during Greece’s darkest days. pic.twitter.com/gIyZJJ61BI

— Geoffrey Pyatt (@USAmbGreece) 18 Απριλίου 2018