Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι – «Μάχη» για τη ζωή του δίνει ο 15χρονος γιος του

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στην Βόρεια Κέρκυρα, αφού ο 42χρονος οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι νωρίτερα σήμερα (19.05.2026) δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε τον κεντρικό επαρχιακό δρόμου Ρόδας – Αχαράβης στη θέση Αλμυρός στην Κέρκυρα, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το 15χρονο παιδί του, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε ελαιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τουρίστες από την Βρετανία.

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 9 πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν χωρίς τις αισθήσεις τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί.

Διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 42χρονος τουρίστας υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του 2ου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

Ο 15χρονος γιος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε κατά την πτώση, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.