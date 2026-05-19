Ελλάδα

Κέρκυρα: Νεκρός ο οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι – «Μάχη» για τη ζωή του δίνει ο 15χρονος γιος του

Πρόκειται για 42χρονο Βρετανό τουρίστα, ενώ ο 15χρονος γιος του νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα
Κέρκυρα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στην Βόρεια Κέρκυρα, αφού ο 42χρονος οδηγός της γουρούνας που έπεσε σε χαντάκι νωρίτερα σήμερα (19.05.2026) δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Το τραγικό τροχαίο σημειώθηκε τον κεντρικό επαρχιακό δρόμου Ρόδας – Αχαράβης στη θέση Αλμυρός στην Κέρκυρα, όταν η γουρούνα που οδηγούσε ο 42χρονος πατέρας και στην οποία επέβαινε το 15χρονο παιδί του, για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας της, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και έπεσε μέσα σε ελαιώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τουρίστες από την Βρετανία.

Η κινητοποίηση της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με 9 πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν χωρίς τις αισθήσεις τον οδηγό και τραυματισμένο σοβαρά το παιδί.

Διασώστες προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες και με ασθενοφόρο ο πατέρας μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Αχαράβης και από εκεί στο Νοσοκομείο της Κέρκυρας με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 42χρονος τουρίστας υπέκυψε στα τραύματά του.

Στο σημείο του δυστυχήματος, έφτασε και γιατρός από το Ιατρείο Αχαράβης, για να συνδράμει τους διασώστες του 2ου ασθενοφόρου που παρέλαβε τον 15χρονο για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

Ο 15χρονος γιος, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε κατά την πτώση, νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Κέρκυρας όπου του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
271
123
105
104
102
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νοσοκομείο Αλεξάνδρα: Σε εξέλιξη 160 κλινικές μελέτες για σοβαρά και σπάνια νοσήματα
Ο Θάνος Δημόπουλος, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, γράφει για την αξία των κλινικών μελετών και τι σημαίνουν για τους ασθενείς
Θάνος Δημόπουλος
Δημήτρης Αθανασίου για κλινικές έρευνες: Οι ασθενείς με σπάνιες ασθένειες κερδίζουν χρόνο ζωής
Για την σημασία των κλινικών μελετών για τους πάσχοντες από σπάνια νοσήματα μιλάει σε συνέντευξή του στο αφιέρωμά μας ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Σπανίων Ασθενών Ελλάδος και μέλος της Ομάδας Εργασίας Ασθενών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA)
Δημήτρης Αθανασίου
Στέλιος Ορφανός: Η συμμετοχή των ασθενών στις κλινικές μελέτες αποτελεί «προνόμιο»
Ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για τις κλινικές μελέτες, Στέλιος Ορφανός, απαντά στις ερωτήσεις του iatropedia.gr, για τις μεγάλες αλλαγές που έρχονται στην Ελλάδα στις κλινικές μελέτες.
Hisplanic Female Bioengineer Looking at DNA Samples Under a Microscope in a Modern Applied Science Laboratory. Portrait of a Young Lab Engineer in White Coat Inventing New Medical Drugs
Newsit logo
Newsit logo