Βέροια: Νεκρός 75χρονος που έπεσε από τον τέταρτο όροφο νοσοκομείου

Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν στην καρδιολογική κλινική και φαίνεται να έβαλε τέλος στη ζωή του
Νοσοκομείο
Εικόνα αρχείου / EUROKINISSI/ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Τραγωδία συνέβη στην Βέροια το μεσημέρι της Τρίτης 19.05.2026, όταν ένας 75χρονος έπεσε από το μπαλκόνι 4ου ορόφου στο νοσοκομείο της πόλης με αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με τις πληροφορίες του veriotis.gr, φαίνεται να έκανε τη μοιραία πτώση ηθελημένα, από το μπαλκόνι του νοσοκομείου της Βέροιας, καθώς τοποθέτησε μια καρέκλα δίπλα στα κάγκελα, ανέβηκε και έπεσε από το μεγάλο ύψος του 4ου ορόφου και κατέληξε σε ένα προεξέχον σημείο του δευτέρου ορόφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται ότι ο 75χρονος έκανε το απονενοημένο διάβημα καθώς αναμενόταν να υποβληθεί σε επέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη και πιθανότατα δεν μπόρεσε να διαχειριστεί ψυχολογικά την εξέλιξη της υγείας του.

Ο άνδρας ήταν ένας μοναχικός άνθρωπος, ζούσε μόνος του και πιθανόν αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση στο Νοσοκομείο, από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βέροιας έσπευσε στο σημείο προκειμένου να συνδράμει την ανάσυρση του άνδρα και η αστυνομία ερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

