Απατεώνες παρίσταναν υπαλλήλους τράπεζας και λογιστές και άρπαζαν κοσμήματα και χρυσαφικά σε Αττική και Κεφαλονιά

Σπείρα που έκανε τηλεφωνικές απάτες και δρούσε στην Αττική και την Κεφαλονιά εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία. Συνελήφθησαν δύο, αναζητείται 17χρονος ως συνεργός τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της σπείρας εμφανίζονταν ως λογιστές και τραπεζικοί υπάλληλοι και κατάφερναν να εξαπατούν ανυποψίαστους πολίτες σε Αττική και Κεφαλονιά, από τους οποίους άρπαξαν χρυσαφικά και χρήματα.

Η δράση τους ανακόπηκε χθες (10.09.2025), με τη σύλληψη δύο απατεώνων που κατηγορούνται ότι είχαν διαπράξει 5 απάτες σε Κεφαλονιά και Αττική και είχαν επιχειρήσει άλλες οκτώ φορές να εξαπατήσουν υποψήφια θύματα, χωρίς να τα καταφέρουν.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε διάφορες περιοχές της Κεφαλονιάς.

Πώς «ξεδοντιάστηκε» η σπείρα

Αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.), μετά από συντονισμένες αναζητήσεις, οι οποίες βασίστηκαν σε αξιοποίηση πληροφοριών και περιγραφές θυμάτων, εντόπισαν και συνέλαβαν απογευματινές ώρες χθες 2 μέλη της εγκληματικής ομάδας και συγκεκριμένα άντρα 23 ετών και γυναίκα 31 ετών, λίγο πριν διαφύγουν από το νησί της Κεφαλονιάς, ενώ κινούνταν με Ι.Χ. αυτοκίνητο στο λιμένα του Πόρου.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, μαζί με έναν ακόμη 17χρονο συνεργό τους, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, τουλάχιστον από τον περασμένο Αύγουστο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία τους, τα μέλη της ομάδας δρώντας με διακριτούς ρόλους, αρχικά καλούσαν, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διάφορους αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους λογιστές και τραπεζικούς υπαλλήλους, κατά περίπτωση, και με διάφορα προσχήματα, όπως καταγραφής και ασφάλισης κοσμημάτων, αποφυγής επιβολής προστίμου ή δικαιούμενου επιδόματος, τους ζητούσαν είτε να παραδώσουν χρυσαφικά και μεγάλα χρηματικά ποσά είτε να αγοράσουν και να τους γνωστοποιήσουν κωδικούς από προπληρωμένες κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για διαδικτυακές αγορές.

Μετά από έρευνα στην κατοχή των δραστών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

– 18.150 ευρώ,

– Πλήθος κοσμημάτων (κυρίως χρυσών) και

– 2 κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε 4 περιοχές της Κεφαλονιάς και 1 της Αττικής και 8 περιπτώσεις απόπειρας στο νησί του Ιονίου.

Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά και κοσμήματα επιστράφηκαν στους κατόχους τους.

Σημειώνεται ότι εξετάζεται η συμμετοχή των δραστών και σε άλλες παρόμοιες πράξεις ανά την επικράτεια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας.