Απάτη κατά του ΕΦΚΑ: Αναφορές ότι το μοντέλο και ο πρώην παίκτης reality έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους και δεν συνελήφθησαν  

Καλά φαίνεται πως είχαν στήσει το κόλπο με τις εικονικές εταιρίες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λαμβάνοντας ως δήθεν επιστροφή ΦΠΑ 11 εκατομμύρια ευρώ και «φέσωσαν» το Δημόσιο με πάνω από 31 εκατομμύρια ευρώ.

Τη ζωή των μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρίες ήταν κάτι παραπάνω από χλιδάτη, με τους παίκτες ριάλιτι που κατηγορούνται για συμμετοχή στο κύκλωμα να μην έχει συλληφθεί.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τα τελευταία οκτώ χρόνια και είχαν συστήσει 226 επιχειρήσεις νόμιμες και μαϊμού.

Στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται πρώην παίκτες ριάλιτι, ο πρώην σύντροφος influencer και μοντέλο, καθώς και ένας γνωστός παρουσιαστής που δραστηριοποιείται στον χώρο του μασάζ.

Δεν έχουν συλληφθεί γιατί είχαν προλάβει να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους πριν να γίνει η επιχείρηση της αστυνομίας. Σε άλλες περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι προσπαθούσαν να ξεφορτωθούν υλικό και πετούσαν τα χαρτιά από το παράθυρο. Κάποιοι από τους συλληφθέντες, μάλιστα, όταν κατάλαβαν με τι ήταν αντιμέτωποι έβαλαν τα κλάματα.

Τα τηλέφωνα στην οικονομική αστυνομία έχουν αρχίσει και χτυπάνε τηλέφωνα και λένε ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση έχουν ποσοστά και σε άλλες επιχειρήσεις επομένως ενδέχεται να ζητηθεί από την ανάκριση να ελεγχθούν και αυτές οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία και την πολύμηνη έρευνα, το κύκλωμα είχε ως πρωταγωνιστές λογιστές και ξεκίνησε τη δράση του το 2018. Για να μην μπορούν να εντοπιστούν από τις αρχές, η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε δεκάδες αχυρανθρώπους για να στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών πού είχαν μηδενικό κύκλο εργασιών όμως φαίνεται να έκοβαν τιμολόγια μεταξύ τους στόχος με εισπράττουν ΦΠΑ που ποτέ δεν κατέβαλαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Προκειμένου να παρουσιάζουν κύκλο εργασιών και έξοδα, προσέλαβαν δεκάδες εργαζόμενους τους οποίους δήλωναν στον ΕΦΚΑ όμως δεν κατέβαλαν ποτέ ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημιά στο Δημόσιο.

Αυτό ήταν και το λάθος τους καθώς όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες άρχισαν να ερευνούν το τι κρύβεται πίσω από τις συγκεκριμένες εταιρείες -που δεν καταβάλουν τα ένσημα των εκατομμυρίων ευρώ-, άρχισαν να πέφτουν πάνω σε εικονικές εταιρείες.

Οι συναλλαγές που φέρεται να έκαναν μεταξύ τους ήταν καθαρά εικονικές. Η επιστροφή μέσω εικονικών τιμολογίων ΦΠΑ υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Οι έρευνες της οικονομικής αστυνομίας του ελληνικού FBI βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ενώ η υπόθεση αξιολογείται ως ιδιαίτερα σοβαρή.