Απάτη μισού εκατομμυρίου στη Θεσσαλονίκη, σε βάρος ηλικιωμένης – Πώς την έπεισαν να παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε σπίτι της

Οι απατεώνες κατάφεραν να «παραμυθιάσουν» την άτυχη ηλικιωμένη στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης και να της πάρουν χρυσές λίρες, κοσμήματα και μετρητά συνολικής αξίας περίπου μισού εκατομμυρίου ευρώ!

Όπως κατήγγειλε η 70χρονη στη Θεσσαλονίκη, παραμονή Χριστουγέννων δέχθηκε ένα τηλεφώνημα από έναν άνθρωπο, που προσποιήθηκε τον υπάλληλο ηλεκτρικής ενέργειας. Της είπε ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στο σπίτι της και πρέπει να βγάλει έξω κοσμήματα, λίρες και χρήματα ώστε να μην καταστραφούν από την διαρροή του ρεύματος.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα έπεσε στην παγίδα και όντως, έβαλε σε σακούλες ό,τι πολύτιμο είχε στο σπίτι και τα άφησε όλα στην εξώπορτα. Ένας άγνωστος πήγε, τα πήρε και έγινε «καπνός».

Όταν η γυναίκα κατάλαβε τι είχε συμβεί, ήταν πλέον αργά… Όπως είπε μετά στους αστυνομικούς, μέσα στις σακούλες είχε τοποθετήσει 453 χρυσές λίρες, κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι δράστες ταυτοποιήθηκαν γρήγορα, ωστόσο τα κοσμήματα, οι λίρες και τα λεφτά, δεν βρέθηκαν.