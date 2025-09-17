Συμβαίνει τώρα:
Απεργία 1η Οκτωβρίου προκήρυξε η ΓΣΕΕ την ίδια ημέρα με την ΑΔΕΔΥ

Κύρια αιτήματα της απεργίας η ανάκληση της ρύθμισης για τις 13 ώρες εργασίας και η επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων
Συγκέντρωση απεργών στο Σύνταγμα
EUROKINISSI / Φωτογραφία Γεωργία Παναγοπούλου

Την κήρυξη 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ανακοίνωσε η ΓΣΕΕ, αποδεχόμενη ομόφωνα την εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής. Ήδη, 24ωρη απεργία για τη συγκεκριμένη ημέρα έχει προκηρύξει και η ΑΔΕΔΥ.

Κύρια αιτήματα της ΓΣΕΕ για την 24ωρη πανελλαδική απεργία είναι η απόσυρση της ρύθμισης για το 13ωρο.

Επίσης, ο κορυφαίος συνδικαλιστικός φορέας ζητά τη μείωση ωραρίου εργασίας, καθώς και την επαναφορά του θεσμού των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ

Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ αποδέχθηκε ομόφωνα την εισήγηση της Εκτελεστικής της Επιτροπής για την κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

Κύρια αιτήματα είναι:

– Η απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.

– Η μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες

– Η επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, η κυβέρνηση «δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα».

«Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία. Φθάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο. Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!», καταλήγει η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

