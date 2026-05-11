Κως: Έχασε τη ζωή του 55χρονος σε τροχαίο στο Ψαλίδι

Τη ζωή του έχασε ένας 55χρονος το πρωί της Δευτέρας (11.05.2026) σε τροχαίο δυστύχημα στην Κω, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 08:00, στην περιοχή Ψαλίδι της Κω.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω, οι οποίοι επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άτυχου άνδρα από το όχημα.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε νεκρός με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Κω, σύμφωνα με τη ΡΟΔΙΑΚΗ.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου και οι συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

