Απεργία διαρκείας ξεκινούν οι οδηγοί ταξί από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου

«Χειρόφρενο» τραβούν οι οδηγοί ταξί από την Τρίτη 13 Ιανουαρίου όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, καθώς θα πραγματοποιούν επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες, «χωρίς ορίζοντα».

«Κάθε μέρα θα έχουμε διαδηλώσεις στη Λεωφόρο Καβάλας μέχρι να μας δει ο κ. Κυρανάκης» δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος αναφορικά με τις απεργίες των οδηγών ταξί.

Κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης, όπως ανέφερε ο ίδιος στα Παραπολιτικά 90,1, αποτελεί η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η οποία, όπως αναφέρει «οδηγεί τον κλάδο σε οικονομικό αδιέξοδο».

Συγκεκριμένα τόνισε πως το κόστος χρήσης ηλεκτρικού οχήματος φτάνει τα 0,14 ευρώ ανά χιλιόμετρο, όταν το πετρέλαιο κοστίζει περίπου 8 λεπτά, την ίδια στιγμή που η αγορά ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι κατά 15.000 έως 20.000 ευρώ ακριβότερη από ένα όχημα εσωτερικής καύσης.

Τα αιτήματα των οδηγών ταξί είναι τα ακόλουθα:

-Παράταση στην υποχρεωτική και βίαιη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για το 2035, με βιώσιμο σχέδιο μετάβασης

-Ξεκάθαρο διαχωρισμό των υπηρεσιών που παρέχει το Ταξί και το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με οδηγό. «Με το Ε.Ι.Χ ο επιβάτης αγοράζει χρόνο για την μετακίνησή του, για αυτό προτείνουμε ελάχιστη μίσθωση στα 150 ευρώ συν Φ.Π.Α για αυτή την υπηρεσία, για ολόκληρη την επικράτεια. Η μεταφορά από ένα σημείο (Α) προς ένα σημείο (Β) είναι έργο που ανήκει στο ταξί» αναφέρει ο κ. Λυμπερόπουλος.

-Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι εφαρμογές πολυεθνικών απέναντι στον κλάδο και ειδικότερα στα Ράδιο Ταξί.

-Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα.

-Φορολογικό: Δίκαιη φορολογική μεταχείριση – Τερματισμός της φορολογικής επιδρομής