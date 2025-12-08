Απεργία στα πλοία την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου: «Παίζουν κορώνα – γράμματα την ασφάλειά μας» λένε τα πληρώματα

Απεργία στα εμπορικά πλοία αποφάσισε για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Οι ναυτικοί καταγγέλλουν ζητήματα ασφάλειας, τα οποία, όπως λένε, έχουν θέσει επανειλημμένα στους εφοπλιστές και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η συγκεκριμένη απεργία αφορά τα πλοία RO/RO (οχηματαγωγά) με τα οποία γίνεται κυρίως η τροφοδοσία της νησιωτικής χώρας και η διακίνηση εμπορευμάτων, όπως καύσιμα, υγραέριο, μπουκάλες οξυγόνου, χημικά, αλκοόλ κ.λπ.

Στην ανακοίνωσή της η ΠΕΝΕΝ αναφέρει πως «εφοπλιστές-ΥΕΝ-Υπηρεσίες παίζουν κορώνα-γράμματα την ασφάλεια στα πλοία, αρνούνται να ικανοποιήσουν τα ώριμα και δίκαια αιτήματα μας».

Στα αιτήματα της ΠΕΝΕΝ περιλαμβάνονται:

– Καθορισμός των οργανικών συνθέσεων στα RO/RO σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

– Υπογραφή ΣΣΕ με βάση τα ισχύοντα στην Ακτοπλοΐα.

– Ουσιαστική αναπροσαρμογή στα γκαραζιάτικα.

– Επίδομα επικινδυνότητας 15%

– Καθιέρωση 2 ρεπό τον μήνα (2 24ωρα εκτός πλοίου) για όλους τους μήνες του χρόνου στα πληρώματα των RO/RO.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι στα περισσότερα πλοία δεν παρέχεται ρεπό, όπως εθιμικά εφαρμόζεται στην ακτοπλοΐα, ενώ και όταν τα πλοία έχουν διανυκτέρευση επειδή η προβλήτα των RO/RO στο Κερατσίνι δεν επαρκεί για την πρόσδεση των πλοίων, ένα πλοίο μία φορά την εβδομάδα βγαίνει στην ράδα του Πειραιά έχοντας μέσα εγκλωβισμένο το πλήρωμα!

Η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει, επίσης, ότι το ζήτημα της επάνδρωσης των συγκεκριμένων πλοίων βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως υποστηρίζει, από τον Μάιο δεν έχει δοθεί απάντηση στις σχετικές παρεμβάσεις της Ένωσης, ενώ τονίζει ότι τα RO/RO απαιτούν μεγαλύτερες οργανικές συνθέσεις από αυτές που προβλέπονται για τη φορτηγό ναυτιλία, με βάση τον τύπο και το τονάζ των πλοίων.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, η ΠΕΝΕΝ ανακοινώνει ότι προχωρά σε νέα απεργιακή κινητοποίηση, σημειώνοντας ότι αυτή τη φορά δεν έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα. Η Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για τα θέματα ασφάλειας, εργασιακών όρων και επάνδρωσης, ενώ τονίζει ότι έχει ήδη ενημερώσει τη Διοίκηση της ΠΝΟ για το πλήρες πλαίσιο των αιτημάτων της.