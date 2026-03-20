Απεργία ταξί: Με αφίσες «Κυρανάκη παραιτήσου» στους δρόμους ξανά οι οδηγοί – Κάλεσμα ΣΑΤΑ σε νέα συγκέντρωση τη Δευτέρα στη Βουλή

Στην 4η μέρα της απεργίας τους βρίσκονται σήμερα (20/3/2026) οι οδηγοί ταξί, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν το πρωί στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία προς τη Βουλή.

Οι οδηγοί των ταξί, που κάνουν απεργία διαρκείας, διαμαρτύρονται για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών, το οποίο χαρακτηρίζουν «ταφόπλακα» για τον κλάδο και την ποιότητα της δημόσιας μεταφοράς.

​Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΑΤΑ, Πάρης Ορφανός περιέγραψε το νομοσχέδιο ως μια πλήρη απορρύθμιση της αγοράς που καταργεί τον διαχωρισμό μεταξύ των ταξί και των ενοικιαζόμενων Ι.Χ. με οδηγό.

​«Είναι η τέταρτη μέρα απεργίας απέναντι σε ένα νομοσχέδιο-κόλαφο. Ο κ. Κυρανάκης και η κυβέρνηση έρχονται να νομοθετήσουν μια πλήρη απορρύθμιση των επιβατικών μεταφορών. Ειδικά με το άρθρο 52, το οποίο απελευθερώνει πλέον τα Ι.Χ. με οδηγό να κάνουν ανεξέλεγκτες μεταφορές, το κυκλοφοριακό χάος που επικαλείται ο Υπουργός θα επιδεινωθεί», τόνισε ο κ. Ορφανός.

Η απεργία αναμένεται να λήξει αύριο, Σάββατο 21 Μαρτίου στις 06:00 το πρωί, ωστόσο ο κλάδος ετοιμάζεται ήδη για νέες κινητοποιήσεις.

Τη Δευτέρα το ΣΑΤΑ απευθύνει πανελλαδικό κάλεσμα για μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Βουλή.

​«Θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση εδώ στα γραφεία μας και κατάληξη έξω από τη Βουλή, όπου θα παραμείνουμε όσο διαρκέσει η διαδικασία. Έχουμε ζητήσει η ψήφιση να γίνει κατ’ άρθρο, ώστε να γνωρίζει όλη η κοινωνία ποιος βουλευτής ψήφισε τι κατά της δημόσιας μεταφοράς», κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του συνδικάτου.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
230
107
98
85
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έφοδος του ελληνικού FBI στην επιχείρηση γνωστού γκαλερίστα μετά από ανάρτηση που έκανε με σπάνιο Ευαγγέλιο
Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή για την έρευνα στάθηκε μια ανάρτηση του γνωστού γκαλερίστα στα social media με την οποία ανακοίνωνε ότι πουλάει ένα Ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον προηγούμενο αιώνα
Συγκέντρωση εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία στην πλατεία Μαβίλη και πορεία στο υπουργείο Οικονομικών και στο υπουργείο Υγείας, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), πραγματοποίησε εικοσιτετράωρη απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας στην Αττική, ζητώντας την επίλυση οικονομικών και θεσμικών αιτημάτων. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Πάνω από 2.000 Έλληνες επαναπατρίστηκαν από τη Μέση Ανατολή – «Η πατρίδα θα στέκεται πάντα δίπλα τους», λέει ο Γεραπετρίτης
Η δήλωση του Έλληνα ΥΠΕΞ για τις επιχειρήσεις επαναπατρισμού και τις ειδικές πτήσεις για την επιστροφή των κατοικίδιων από τις εμπόλεμες χώρες
Σκύλος
«Συγκινητικές σκηνές» στην Αθήνα – Μεγάλο ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ για την ελληνική επιχείρηση επαναπατρισμού κατοικιδίων από τη Μέση Ανατολή
Τα ξένα μέσα ενημέρωσης όπως το AP, ABC και France24 διέδωσαν το θέμα με την ασφαλή επιστροφή των κατοικίδιων από τη Μέση Ανατολή στην Ελλάδα
επαναπατρισμός
