Απεργία ταξί: Νέα συγκέντρωση και κινητοποιήσεις – Παραλύει η Αττική για τρίτο 24ωρο

Η απεργία των ταξί συνεχίζεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο στην Αττική, προκαλώντας μεγάλες δυσκολίες στις μετακινήσεις των πολιτών. Οι οδηγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν την απεργία όσο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών συζητείται στη Βουλή.

Σήμερα, Πέμπτη, οι οδηγοί ταξί συγκεντρώθηκαν για να πραγματοποιήσουν πορεία προς το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στο πλαίσιο νέας διαμαρτυρίας, ενώ οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χθες, Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, είχαν πραγματοποιήσει πορεία προς τη Βουλή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο.

Οι επαγγελματίες του κλάδου αντιδρούν κυρίως σε ρυθμίσεις που αφορούν την ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, τις ειδικές άδειες και το ποινικό μητρώο των οδηγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, την Παρασκευή θα γίνει νέα συγκέντρωση έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κορυφωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο.

Οι οδηγοί ζητούν ονομαστική ψηφοφορία, ώστε, όπως λένε, να γίνει γνωστό ποιοι βουλευτές θα στηρίξουν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, στις οποίες δηλώνουν κάθετα αντίθετοι.

Από τις 5:00 το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026), τα ταξί εκτός Αττικής επέστρεψαν κανονικά στους δρόμους. Στην Αθήνα όμως οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τον συντονισμό του ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί, τα σωματεία της περιφέρειας σταματούν προσωρινά την απεργία, αλλά σκοπεύουν να επιστρέψουν δυναμικά την επόμενη εβδομάδα, όταν θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί το επίμαχο νομοσχέδιο στη Βουλή.