Χίος: Ξεσπά η κόρη του 98χρονου που κακοποιήθηκε από οικιακή βοηθό – «Τον σκότωσε και είναι ελεύθερη»

Δύο ακραία περιστατικά κακοποίησης ηλικιωμένων μετρά η Χίος τις τελευταίες μέρες, στα οποία οι γυναίκες που είχαν αναλάβει να φροντίσουν δύο ανήμπορους ανθρώπους κατέληγαν να τους βρίζουν και να τους χτυπούν, ενώ θα έπρεπε να τους προσέχουν.

Εκτός από το απίστευτο περιστατικό με την 84χρονη γυναίκα και το βίντεο ντοκουμέντο από την κακοποίηση που υπέστη από την 67χρονη Βουλγάρα που την φρόντιζε, σοκ προκαλεί και η υπόθεση του 98χρονου. Πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άντρα, επίσης από τη Χίο, ο οποίος «έφυγε» πριν μερικές μέρες από τη ζωή. Οι τελευταίες του ημέρες ήταν ένα μαρτύριο, με τη φρικιαστική δράση της 70χρονης.

Οι εικόνες που έφερε τη Δευτέρα (27.04.2026) στο φως η εκπομπή Live News προκάλεσαν σοκ και οργή. Η 70χρονη του τραβούσε το αυτί, τα μαλλιά και του προκαλούσε αφόρητο πόνο. Εκείνος προσπαθούσε να την σταματήσει, δεν μπορούσε όμως. Ανήμπορος υπέμενε τη βάναυση κακοποίηση. Στα αποκλειστικά πλάνα, η οικιακή βοηθός χτυπούσε τον ηλικιωμένο με άνοια και έφτασε στο σημείο μέχρι και να του κλείσει το στόμα με τη βία.

Εξοργισμένη, σήμερα (03.05.2026) η κόρη του 98χρονου μίλησε στην εκπομπή Εξελίξεις Τώρα, καταδικάζοντας την εισαγγελική απόφαση για την οικιακή βοηθό που είχε προσλάβει, κατά την οποία αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Τι δικαιοσύνη υπάρχει; Μπορείτε να μου πείτε; Κάνουμε ό,τι πρέπει, έχουμε αποδείξεις, πάμε στην αστυνομία κατευθείαν το καταγγέλλουμε. Εμάς δεν έγινε καν το δικαστήριο. Αφέθηκε ελεύθερη ερήμην. Ποιος θα μας προστατεύσει; Ποιος; Πείτε μου. Εμείς είμαστε τέσσερα παιδιά. Όλοι δουλεύουμε όλοι. Οι αδερφές μου έχουν εγγόνια. Είμαστε στους γονείς από τις 06:30 το πρωί μέχρι τις 21:00 το βράδυ. Το βράδυ κοιμόμασταν εκεί για να ξεκουράζεται. Το καταλαβαίνετε; Και το πρωί όλοι στη δουλειά για να ξεκουράζεται ποια; Η Ρουμάνα. Που μόνο παραγγελίες ήθελε και έπαιρνε και χίλια πεντακόσια πρωτομήνα. Δεν ήταν τζάμπα.

Λοιπόν, ποιος είναι ο νόμος για τα αδύναμα άτομα; Εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι δικηγόρος. Τι προβλέπει; Πείτε μου, σας παρακαλώ. Τι προβλέπει; Είναι αδύναμα άτομα; Ναι ή όχι; Είπαν ότι θα οριστεί δικάσιμος και θα δικαστεί ερήμην, γιατί η ίδια δήλωσε ότι θα φύγει, ότι θα πάει στη Ρουμανία. Πού θα την βρουν να την δικάσουν; Μπορείτε να μου πείτε;», είπε ξεσπώντας η κόρη του 98χρονου.

Και συμπλήρωσε: «Πήγαμε στην αστυνομία και έκαναν τη δουλειά τους υπέροχα! Τους χιλιοευχαριστώ. Ήταν τέλειοι. Ο εισαγγελέας με τι μυαλό; έχει γονείς; Κάποτε θα γεράσει και ο ίδιος και σε αυτήν τη θέση μπορεί να μου εξηγήσει με τι σκεπτικό την άφησε να φύγει τη δική μας και το καινούργιο περιστατικό. Εμάς ποιος θα μας προστατέψει; Αυτό το κράτος μας έχει μόνο για να πληρώνουμε εφορία και ΕΝΦΙΑ; Αν θα βλέπατε τον πατέρα μου έμοιαζε το δέρμα του και ο ίδιος ούτε 85 και ήρθε αυτή και μέσα σε ενάμιση μήνα τον πέθανε. Τον πέθανε. Αν συγκρίνετε τις φωτογραφίες που έχει η αστυνομία, το πριν και το μετά. Αδιανόητο».

Πώς αποκαλύφθηκε η βάναυση συμπεριφορά της 70χρονης

Πριν μερικές μέρες, συγγενικό πρόσωπο του ηλικιωμένου περιέγραψε το πώς κατάφεραν να μάθουν για το μαρτύριο που βίωνε ο 98χρονος στα χέρια της 70χρονης.

«Μπήκα εγώ τυχαία να τσεκάρω την κάμερα και είδα αυτό το πράγμα. Παρατηρώ ότι η οικιακή βοηθός προσπαθεί να δέσει τα χέρια του παππού μου με μία κορδέλα από την ρόμπα της γιαγιάς μου και ο παππούς μου να αντιστέκεται, να της λέει για όνομα του Θεού, το είπε παρά πολλές φορές και αυτή να τον χτυπάει στο κεφάλι. Να του τραβάει τα μαλλιά», είπε ανιψιά της οικογένειας.

Η οικογένεια δεν έχασε χρόνο και κατέθεσε μήνυση σε βάρος της οικιακής βοηθού. Η εισαγγελική απόφαση όμως ήταν να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, γεγονός που εξόργισε τους οικείους.

«Δεν μπορώ να καταλάβω, αναρωτιέμαι και αγανακτώ ειλικρινά, με ποια λογική ο εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη. Αυτή έφυγε, είναι εκτός Χίου, προφανώς θα βρει άλλο σπίτι στην Αθήνα και θα συνεχίσει το έργο της», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει η οικογένεια, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικιακή βοηθός καταγγέλλεται για βάναυση συμπεριφορά σε βάρος ηλικιωμένων ανθρώπων.