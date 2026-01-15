Απεργία ταξί: Συνεχίζουν για τρίτη μέρα τις κινητοποιήσεις – Συναντήσεις με εκπροσώπους των κομμάτων

Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη (15.01.2026) η απεργία στα ταξί μετά από απόφαση του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Αττικής (ΣΑΤΑ).

Οι επαγγελματίες οδηγοί των ταξί που έχουν εξαγγείλει την απεργία έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου και στη συνέχεια πορεία πεζή προς τη Βουλή, όπου αναμένεται να συναντηθούν με εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα επιδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους.

Υπενθυμίζεται όχι χθες οι οδηγοί ταξί πραγματοποίησαν αυτοκινητοπομπή προς το υπουργείο Μεταφορών, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να δηλώνει πως «θα πάμε μέχρι τέλους τον αγώνα», παρά τις προσπάθειες –όπως είπε– «να μας διαιρέσουν».

Οι αυτοκινητιστές ταξί εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στον κλάδο, ζητώντας την άμεση απόσυρση της σχετικής ρύθμισης, καθώς και τη θέσπιση ενός ρεαλιστικού μεταβατικού πλαισίου για την εφαρμογή της.

Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συνδικάτου, τα βασικά αιτήματα της 48άωρης απεργίας είναι:

Ηλεκτροκίνηση: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

Διαχωρισμός Ταξί – ΕΙΧ: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150 ευρώ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

Πολυεθνικές εφαρμογές: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

Λεωφορειολωρίδες: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματα που έχουμε, η απάντηση θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».