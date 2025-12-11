Ελλάδα

Απίστευτο περιστατικό σε νοσοκομείο: Nοσηλεύτρια αντί να δώσει φάρμακο σε ασθενή το κατάπιε η ίδια

Εξαιτίας της υποστελέχωσης του ΕΣΥ η νοσηλεύτρια ήταν εξουθενωμένη και έκανε αυτό το, ευτυχώς όχι μοιραίο, λάθος
Χάπι
Ακόμα ένα αδιανόητο περιστατικό με ιατρικό λάθος νοσηλεύτριας συνέβη στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο πριν δύο εβδομάδες, όταν η γυναίκα αντί να δώσει το φάρμακο στον ασθενή, το κατάπιε καταλάθος η ίδια.

Σε κλινική του Νοσοκομείου, με 27 ασθενείς, εκ των οποίων οι 3 με πολυανθεκτικά μικρόβια, κατά τη διάρκεια απογευματινής βάρδιας, ήταν μόνο μια έμπειρη νοσηλεύτρια με 30 χρόνια υπηρεσίας, με μια ειδικευόμενη, οι οποίες «έτρεχαν και δεν έφταναν», όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Σύμφωνα με ενημέρωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, η έμπειρη νοσηλεύτρια πήρε φάρμακο για να το χορηγήσει σε ασθενή και πάνω στην ένταση της δουλειάς το κατάπιε η ίδια.

Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία της, αλλά λίγες ημέρες μετά παραιτήθηκε από το νοσοκομείο. Όμως, «με τα προσόντα που έχει αμέσως βρήκε δουλειά ως σχολική νοσηλεύτρια» αναφέρει ο κ. Γιαννάκος.

Τέλος ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υπογράμμισε: «Δυστυχώς η εξουθένωση του προσωπικού, η καθημερινή πίεση της δουλειάς λόγω των σοβαρών ελλείψεων οδηγεί σε μαζικές αποχωρήσεις».

Ελλάδα
