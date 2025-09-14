Από τη Σύρο στη Γάζα: Το ελληνικό καράβι «Οξυγόνο» στο Global Sumud Flotilla

Η ώρα της αναχώρησης έφτασε. Στις 19:00 το απόγευμα της Κυριακής (14.09.2025), το «Οξυγόνο» θα ανοίξει πανιά από το λιμάνι της Σύρου με προορισμό τη Γάζα. Η ελληνική αποστολή συμμετέχει στον διεθνή στόλο που αριθμεί περισσότερα από 40 πλοία με πληρώματα από 44 χώρες και, σύμφωνα με τους διοργανωτές, στοχεύει «να σπάσει τον παράνομο ισραηλινό αποκλεισμό» και «να δημιουργήσει έναν λαϊκό, αλληλέγγυο, ανθρωπιστικό διάδρομο που θα ενώσει τη Γάζα με τον υπόλοιπο κόσμο».

«Όταν παρακολουθούμε τις εικόνες που έρχονται από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, πονάμε. […] Νιώθουμε ασφυξία. Ονομάσαμε το σκάφος “Οξυγόνο”, γιατί οξυγόνο σημαίνει ζωή», εξήγησε ο Αγησίλαος Κουλούρης από την Σύρο, μέλος του March to Gaza Greece, υπογραμμίζοντας ότι το αίτημα για «οξυγόνο» ταυτίζεται με τη δικαιοσύνη και συνδέεται με τραγικά γεγονότα, από τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ μέχρι το ναυάγιο στην Πύλο και την τραγωδία στα Τέμπη.

Από την πλευρά της, η Αγγελική Σαββαντόγλου επισήμανε ότι ο καθένας μπορεί να στηρίξει την προσπάθεια, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «όσο οι άνθρωποί μας πλέουν προς τη Γάζα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε όλοι να κάνουμε για να στηρίξουμε τον στόλο και τον σκοπό του».

Στη Σύρο, η ατμόσφαιρα είναι ήδη φορτισμένη. Από το απόγευμα της Κυριακής πραγματοποιούνται εκδηλώσεις αποχαιρετισμού με συνέντευξη Τύπου και συγκέντρωση, που κορυφώνονται στις 19:00 με τον απόπλου του καραβιού. Η όλη διαδικασία μεταδίδεται ζωντανά, ώστε το μήνυμα αλληλεγγύης να φτάσει παντού.

Οι διοργανωτές ζητούν από τον κόσμο να απαιτήσει «ασφαλές πέρασμα για τα καράβια» και να σταθεί δίπλα στους συμμετέχοντες. «Οι μόνοι που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλειά μας είστε όλοι εσείς. Σας ζητάμε να έχετε τα μάτια σας στραμμένα πάνω στον στόλο, να έχετε τα μάτια σας πάντα στραμμένα στη Γάζα», τονίζουν.