Αποδέχονται οι αγρότες την πρόσκληση του Μαξίμου για συνάντηση την Τρίτη

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από κινητοποιήσεις για περισσότερο από έναν μήνα, οι αγρότες δέχθηκαν την πρόκληση του Μαξίμου για διάλογο. Επίσης, όπως λένε, τα τρακτέρ θα μείνουν εκεί που είναι αλλά με ανοιχτούς τους δρόμους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το Σάββατο (10/1/26), θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια για να αποφασιστεί η επιτροπή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα, για την συνάντηση που θα γίνει την Τρίτη, στο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρόεδρος των αγροτών της Καρδίτσας, Κώστας Τζέλας, είπε: «Αποδεχόμαστε την πρόσκληση, τα τρακτέρ θα μείνουν στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, είχε προαναγγείλει συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των αγροτών, την ερχόμενη Τρίτη (13.01.2026).

Όλα αυτά, την ώρα που οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται, μία ημέρα μετά την εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη γεωργών και κτηνοτρόφων. Η πρόσκληση, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, συνοδεύεται από δύο σαφείς προϋποθέσεις: Αναλογική και πανελλαδική εκπροσώπηση των κινητοποιήσεων και άρση των μπλόκων.