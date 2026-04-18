Αποφρακτικός ειλεός: Ποια είναι τα ύποπτα συμπτώματα και οι πιθανές αιτίες

Για αποφρακτικό ειλεό χειρουργήθηκε το Σάββατο (18.04.20260 η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη. Πρόκειται για μία διαταραχή στη λειτουργία του εντέρου, αλλά χωρίς να υπάρχει δομικό πρόβλημα που να προκαλεί απόφραξη.

Όπως αναφέρει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής (National Library of Medicine – NLM) των ΗΠΑ πρακτικά αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη δυσλειτουργία του εντέρου για την αποκατάσταση της οποίας υποβλήθηκε σε επέμβαση η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, εξαιτίας ορισμένων παραγόντων επιβραδύνεται η κινητικότητα του οργάνου του σώματος, με συνέπεια να μην μπορεί να εξωθήσει το περιεχόμενό του, ούτε καν τα αέρια. Η διαταραχή αυτή μπορεί να προκαλεί υπερβολική συσσώρευση του περιεχομένου του εντέρου, με κίνδυνο επιπλοκών όπως φλεγμονή, οίδημα, ρήξη, περιτονίτιδα.

Η προώθηση του περιεχομένου του εντέρου φυσιολογικά γίνεται με περισταλτικές κινήσεις.

Οι πιθανές αιτίες

Ο ειλεός είναι πιο συχνός μετά από γαστρεντερικές χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά μπορεί να έχει πολλές αιτίες, αναλόγως και με το τμήμα του εντέρου όπου αναπτύσσεται.

Όταν ο ειλεός εκδηλώνεται στο λεπτό έντερο, η πιο συχνή αιτία είναι οι μετεγχειρητικές συμφύσεις (ουλώδης ιστός) που επηρεάζουν εξωτερικά το έντερο. Άλλες πιθανές αιτίες είναι κήλες που «εγκλωβίζουν» το έντερο, φλεγμονώδεις νόσοι (π.χ. νόσος του Crohn), πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί όγκοι. Σε σπάνιες περιπτώσεις ο αποφρακτικός ειλεός οφείλεται στη μετακίνηση κάποιας πέτρας από τη χολή (χολολιθίαση).

Αντίστοιχα, όταν ο ειλεός εκδηλώνεται στο παχύ έντερο, η πιο συχνή αιτία είναι ο καρκίνος του παχέος εντέρου. Αποφρακτικός ειλεός στο παχύ έντερο μπορεί να προκληθεί και από συστροφή σε κάποιο τμήμα του, σε στένωση μετά από εκκολπωματίτιδα κ.λπ.

Τα ύποπτα συμπτώματα

Ο αποφρακτικός ειλεός προκαλεί επίμονα συμπτώματα (μπορεί να διαρκέσουν 24-72 ώρες) στην κοιλιά. Οι ασθενείς παρουσιάζουν πόνο που εκδηλώνεται «σε κύματα» (ώσεις), καθώς και φούσκωμα (διάταση) της κοιλιάς.

Μπορεί ακόμα να έχουν ναυτία και έμετο (είναι πιο συχνός στον ειλεό του λεπτού εντέρου) ή διακοπή αφόδευσης και αποβολής αερίων (πιο συχνή στον ειλεό του παχέος εντέρου). Άλλα πιθανά συμπτώματα είναι ανορεξία, αφυδάτωση, αδυναμία.

Αναλόγως με τη βαρύτητα του ειλεού μπορεί να αναπτυχθούν και άλλα συμπτώματα, όπως πυρετός.

Τα συμπτώματα αυτά χρειάζονται πάντοτε ιατρική αξιολόγηση, δίχως καθυστέρηση. Αν αφεθούν χωρίς αντιμετώπιση, μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες επιπλοκές.

πηγή: Iatropedia.gr