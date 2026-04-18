Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Χειρουργήθηκε για ειλεό στον «Ευαγγελισμό» – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Η σύζυγος του πρωθυπουργού έχει επιστρέψει σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της - Είχαν προηγηθεί ενοχλήσεις που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια οδικού ταξιδιού προς τη Λάρισα
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Χειρουργήθηκε για ειλεό στον «Ευαγγελισμό» – Το ιατρικό ανακοινωθέν
Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύεται η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ειλεό, όπως γνωστοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.04.2026).

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η σύζυγος του πρωθυπουργού εισήχθη χθες, Παρασκευή 17 Απριλίου 2026, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» με έντονο κοιλιακό άλγος. Ακολούθησε λαπαροτομία για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και, όπως επισημαίνεται, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη να επιστρέφει σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.

«Η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι -Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17/4/2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση  αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της» αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. 

Είχαν προηγηθεί ενοχλήσεις που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια οδικού ταξιδιού προς τη Λάρισα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά επισκέφθηκε την Παρασκευή (17.04.2026) ιδιωτικό θεραπευτήριο στην πόλη για προληπτικό έλεγχο, όπου οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στον «Ευαγγελισμό» για περαιτέρω ιατρική εκτίμηση, με τους γιατρούς να κρίνουν αναγκαία την παραμονή της.

Το πρωί του Σαββάτου (18.04.2026), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το νοσοκομείο, όπου παρέμεινε περίπου μιάμιση ώρα, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του. Κατά την ίδια επίσκεψη ενημερώθηκε και για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

