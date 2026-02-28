Ελλάδα

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας – Άνοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο»

Οι πολίτες μπορούν πλέον να κινηθούν κανονικά στο κέντρο
μετρό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Στην κανονικότητα αρχίζει και επιστρέφει το κέντρο της Αθήνας μετά το συλλαλητήριο για το δυστύχημα των Τεμπών, αφού η κυκλοφορία των οχημάτων μπορεί να γίνεται πλέον ομαλά, ενώ άνοιξαν και οι κεντρικοί σταθμοί του μετρό.

Από τις 15:30 το μεσημέρι (28/2/2026) αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, αν και σύμφωνα με την αστυνομία η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας μένει ακόμα κλειστή καθώς υπάρχουν ακόμα λίγοι συγκεντρωμένοι μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη κοντά στο μετρό του Συντάγματος, μετά την λήξη της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ άνοιξαν και οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο», οπότε οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλέον το μετρό κανονικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
78
62
46
40
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ένταση στο Σύνταγμα από κουκουλοφόρους μετά το συλλαλητήριο για τα Τέμπη - Πέντε προσαγωγές
Όλα ξεκίνησαν μετά το τέλος των ομιλιών των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και ενώ οι διαδηλωτές βρίσκονταν στο στάδιο της αποχώρησης, όταν μία ομάδα 30 με 40 ατόμων κατευθύνθηκε συμβολή της Βασιλίσσης Σοφίας με τη Λεωφόρο Αμαλίας
Επεισόδια στο Σύνταγμα
Newsit logo
Newsit logo