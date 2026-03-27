Αποκαταστάθηκε η βλάβη στην αμαξοστοιχία 56: Μετά από 2ωρη ταλαιπωρία συνεχίστηκε το δρομολόγιο για Θεσσαλονίκη

Αποκαταστάθηκε η βλάβη που είχε προκαλέσει την ακινητοποίηση της αμαξοστοιχίας 56 στο σταθμό της Οινόης, με το τρένο να ξεκινά εκ νέου την πορεία του προς Θεσσαλονίκη μετά από καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δύο ώρες.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2026, όταν το τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη σταμάτησε λίγο μετά τις 8 το βράδυ λόγω τεχνικής βλάβης στην Οινόη. Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν περίπου 400 επιβάτες, οι οποίοι παρέμειναν εγκλωβισμένοι για αρκετή ώρα.

Η κατάσταση προκάλεσε έντονο εκνευρισμό και αναστάτωση στους ταξιδιώτες, καθώς το δρομολόγιο είχε ήδη ξεκινήσει με καθυστέρηση από την Αθήνα. Το πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν, λίγο πριν την άφιξη στην Οινόη, παρουσιάστηκε η βλάβη που οδήγησε στην πλήρη ακινητοποίηση του συρμού.

Τελικά, μετά από τουλάχιστον δύο ώρες, η βλάβη αποκαταστάθηκε και το τρένο συνέχισε κανονικά την πορεία του, βάζοντας τέλος στην πολύωρη ταλαιπωρία των επιβατών.