Απόκριες: Οι Αθηναίοι «ψηφίζουν» Πάτρα για το καρναβάλι και την Καθαρά Δευτέρα – 100% πληρότητα στα ΚΤΕΛ Κηφισού

Σε mood Αποκριών κινείται η έξοδος των εκδρομέων από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με τους περισσότερους Αθηναίους να επιλέγουν Πάτρα για το μεγάλο καρναβάλι.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (ΠΟΑΣΥΣ) και ΚΤΕΛ Κηφισού, μίλησε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ για την κίνηση των εκδρομέων για τις Απόκριες και την Καθαρά Δευτέρα, δηλώνοντας πως και φέτος οι πληρότητες για προορισμούς είναι αυξημένες, με την Πάτρα να αγγίζει το 100%, ειδικά για την Παρασκευή και Σάββατο, 20 και 21 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη από εχθές, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, έγιναν 80 δρομολόγια με προορισμό την Πάτρα, έναντι των 18 δρομολογίων που γίνονται σε καθημερινή βάση, ενώ για σήμερα Παρασκευή είναι προγραμματισμένα 180 δρομολόγια και για αύριο 120.

Τα πρώτα δρομολόγια ξεκινούν από τις 05:30 με συχνότητα ανά πέντε λεπτά.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ, αυξημένα είναι και τα δρομολόγια για προορισμούς της Αιτωλοακαρνανίας, της Πελοποννήσου, κυρίως την Καλαμάτα, ενώ από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων τα έξτρα δρομολόγια αφορούν τους προορισμούς Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα και Βόλος.

Η κίνηση και στους δύο σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων είναι αυξημένη σε ποσοστό περίπου 20% σε σχέση με πέρυσι.