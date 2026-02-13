Απόβαση αγροτών με τρακτέρ στην Αθήνα: Το πρόγραμμα των κινητοποιήσεων και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ραντεβού στο Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους δίνουν σήμερα (13.02.2026) οι αγρότες, καθώς γίνεται πράξη το μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, έπειτα από απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Η άφιξη των αγροτών στην πρωτεύουσα υπολογίζεται να ξεκινήσει γύρω στις 15:00, με κατεύθυνση την Πλατεία Συντάγματος, όπου έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση για τις 16:00. Οι αγρότες σχεδιάζουν να παραμείνουν στο κέντρο καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας με πολύωρη κινητοποίηση μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων, με πρόθεση να αποχωρήσουν οργανωμένα το Σάββατο.

Οι αγρότες από την Αταλάντη, τον Μπράλο, την Καρδίτσα και τη Λάρισα θα φτάσουν γύρω στις 12 το μεσημέρι στις Αφίδνες με τα τρακτέρ να έχουν μεταφερθεί με φορτηγά,. Στην συνέχεια θα γίνει η εκφόρτωσή τους προκειμένου να σχηματιστεί πορεία με τελικό προορισμό την Πλατεία Συντάγματος.

Από την Εύβοια αναμένεται να κινηθεί οδικώς ομάδα περίπου 15-20 τρακτέρ, με αστυνομική συνοδεία, έπειτα από προσυγκέντρωση στη Χαλκίδα νωρίς το πρωί.

Συνολικά, εκτιμάται ότι περίπου 100 τρακτέρ θα βρεθούν στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες παρουσίες αγροτικών μηχανημάτων στην πόλη τα τελευταία χρόνια.

Με τη συνδρομή της Τροχαίας, τα οχήματα θα μπουν στον Κηφισό. Στόχος των αρχών είναι να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι επιπτώσεις στην κυκλοφορία. Τα τρακτέρ θα κινούνται στη δεξιά λωρίδα καθώς και στη ΛΕΑ, ώστε οι υπόλοιπες λωρίδες να παραμείνουν διαθέσιμες για τα Ι.Χ.

Στις 14:00 έχει οριστεί νέο σημείο συγκέντρωσης στο ΟΑΚΑ για όσους αγρότες επιθυμούν να συμμετάσχουν χωρίς να συνοδεύονται από τρακτέρ. Εκεί θα σταθμεύσουν και τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους διαδηλωτές προς το κέντρο.

Το πρώτο ραντεβού είναι στην Ομόνοια, όπου τα τρακτέρ θα μπουν «μπροστά» και θα μετακινηθούν όλοι μαζί με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η Τροχαία εφιστά την προσοχή των πολιτών και συνιστά στους οδηγούς να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο κέντρο της πόλης. Οι ρυθμίσεις στην κυκλοφορία θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά και θα προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, τόσο στο κέντρο όσο και σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις εκτιμάται ότι θα σημειωθούν στις βασικές εισόδους της πρωτεύουσας, ιδίως στις εθνικές οδούς Αθηνών – Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, καθώς και στη Λεωφόρος Αθηνών. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση αναμένεται στις οδούς Σταδίου, Πανεπιστημίου και Ακαδημίας, καθώς και σε γειτονικούς δρόμους. Παράλληλα, προβλέπονται διακοπές κυκλοφορίας γύρω από την Πλατεία Συντάγματος, με επιπτώσεις και στις λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας.

Όσον αφορά τα μέσα σταθερής τροχιάς, το Μετρό Αθήνας αναμένεται να κινηθεί κανονικά, εκτός εάν αποφασιστεί έκτακτα το κλείσιμο ορισμένων σταθμών.