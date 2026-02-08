Ελλάδα

ΑΠΘ για τα επεισόδια: Να ενεργοποιηθεί άμεσα η ελεγχόμενη πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών» αναφέρει η ανακοίνωση
Επεισόδια στο ΑΠΘ
Την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου ζητούν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ μετά τα θλιβερά επεισόδια τα ξημερώματα του Σαββάτου, την ώρα που το υπουργείο Παιδείας ζητά μέσα σε 48 ώρες εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε. Μετά από έλεγχο στους χώρους της σχολής βρέθηκε οπλοστάσιο.

«Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας», αναφέρουν οι Πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ ως υπαίτιους των επεισοδίων που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε νέα ανακοίνωση ενώ θέτουν παράλληλα το ζήτημα της «άμεσης ενεργοποίησης της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών υπό τον τίτλο «Ποιοί σπιλώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο;» αναφέρει:

«Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΑΠΘ.

Στο μεταξύ, σημαντικά ευρήματα είχε η έρευνα της Αστυνομίας έξω από την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ μετά τα επεισόδια τα ξημερώματα του του Σαββάτου, για τα οποία έγιναν εκατοντάδες προσαγωγές. Στη σχολή του ΑΠΘ, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 25 κοντάρια, 7 βόμβες μολότοφ, 10 αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και μικροποσότητα κάνναβης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Υλικά τα οποία φαίνεται ότι μεταφέρθηκαν στο σημείο από φοιτητές.

Πρόκειται για υλικά που φέρεται να μεταφέρθηκαν εκεί από φοιτητές. Οι Αρχές εξετάζουν πώς μπόρεσαν να μεταφέρουν τα αντικείμενα αυτά εντός του χώρου του Πανεπιστημίου και εκτιμούν ότι υπάρχουν φοιτητές του ΑΠΘ που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Αφέθηκαν ελεύθεροι στο σύνολο τους, οι 313 άνθρωποι που προσήχθηκαν από τις αστυνομικές αρχές έπειτα από τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από το ΑΠΘ. Για όλους τους προσαχθέντες, σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους και αποχώρησαν.

Ελλάδα
