Αργολίδα: Γέφυρα σωτηρίας για 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε με πατίνι

Το αυτοκίνητο που η μητέρα μετέφερε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο, παρουσίασε βλάβη και τους παρέλαβε περιπολικό
Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14.04.2026, στην Αργολίδα, όταν χρειάστηκε η εσπευσμένη μεταφορά μιας 3χρονης στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από πατίνι.

Η επιχείρηση στήθηκε από την Ερμιονίδα έως το Άργος, καθώς το κοριτσάκι είχε τραυματιστεί σοβαρά με πατίνι κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες στα Δίδυμα Αργολίδας.

Η μητέρα του κοριτσιού, γρήγορα, μετέφερε την 3χρονη στο νοσοκομείο, όμως το αυτοκίνητο έπαθε βλάβη, με την παρέμβαση των αστυνομικών να είναι σωτήρια.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα περιπολικό της ΕΛΑΣ που παρέλαβε παιδί και μητέρα και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στη διαδρομή, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, διευκόλυναν την πορεία του περιπολικού, έτσι ώστε να φτάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν, με ασφάλεια στο νοσοκομείο του Άργους, όπως και έγινε.

