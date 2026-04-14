Αργολίδα: Γέφυρα σωτηρίας για 3χρονο κοριτσάκι που τραυματίστηκε με πατίνι

Γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 14.04.2026, στην Αργολίδα, όταν χρειάστηκε η εσπευσμένη μεταφορά μιας 3χρονης στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της από πατίνι.

Η επιχείρηση στήθηκε από την Ερμιονίδα έως το Άργος, καθώς το κοριτσάκι είχε τραυματιστεί σοβαρά με πατίνι κάτω από αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες στα Δίδυμα Αργολίδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μητέρα του κοριτσιού, γρήγορα, μετέφερε την 3χρονη στο νοσοκομείο, όμως το αυτοκίνητο έπαθε βλάβη, με την παρέμβαση των αστυνομικών να είναι σωτήρια.

Άμεσα έφτασε στο σημείο ένα περιπολικό της ΕΛΑΣ που παρέλαβε παιδί και μητέρα και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στη διαδρομή, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, διευκόλυναν την πορεία του περιπολικού, έτσι ώστε να φτάσει όσο πιο γρήγορα γινόταν, με ασφάλεια στο νοσοκομείο του Άργους, όπως και έγινε.