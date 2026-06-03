Ελλάδα

Δίκη για τα Τέμπη: Η πρώτη τοποθέτηση του ελληνικού Δημοσίου – «Σκοπός να συμβάλουμε θετικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης»

Οι δικηγόροι των συγγενών των θυμάτων εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου
Δικαστήριο
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)
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Επί της εισαγγελικής πρότασης τοποθετήθηκε για το ελληνικό Δημόσιο, το μεσημέρι της Τετάρτης (03.06.2026) η δικηγόρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς η δίκη για τα Τέμπη συνεχίζεται.

Η εισαγγελέας που έχει αναλάβει την δίκη, πρότεινε την Τρίτη να μη γίνει δεκτή η παράσταση του ελληνικού Δημοσίου που στρέφεται αποκλειστικά κατά των τριών σταθμαρχών απογευματινής-βραδινής βάρδιας και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος. Οι συνήγοροι συγγενών θυμάτων των Τεμπών, στις τοποθετήσεις τους που ακολούθησαν την εισαγγελική πρόταση εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την παράσταση του ελληνικού Δημοσίου.

Σήμερα τοποθετήθηκε για πρώτη φορά μετά την εισαγγελική πρόταση το ελληνικό Δημόσιο, με την εκπρόσωπό του από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να αναφέρει αρχικά πως «ο μόνος σκοπός είναι να συμβάλλουμε θετικά στην διαλεύκανση της υπόθεσης».

Επεσήμανε ότι η επιλογή να δηλώσουν την παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος των τεσσάρων είναι επειδή για το Δημόσιο θεωρούνται ο «πυρήνας του συγκεκριμένου εγκλήματος» χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως τόνισε, ότι αποφαίνονται για την ενοχή ή όχι των υπολοίπων κατηγορουμένων.

Ακόμη, σημείωσε πως «το Δημόσιο δεν είναι κατηγορούμενο στη δίκη» και θέλει να συμβάλλει στην «αποκατάσταση της δικαιοσύνης».

Οι τοποθετήσεις των συνηγόρων είναι σε εξέλιξη μετά από σύντομη διακοπή.

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