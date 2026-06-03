Πέθανε η ηθοποιός Κάκια Κοντοπούλου

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της ηθοποιού Κάκιας Κοντοπούλου, που έφυγε σήμερα Τετάρτη 03.06.2026 από τη ζωή, με το θλιβερό περιστατικό να κάνει γνωστό ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Μέσα από μία συγκινητική ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας, αναφέρθηκε στον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού, Άγγελου Αντωνόπουλου, και μετέφερε την δυσάρεστη είδηση ότι από τη ζωή έφυγε και η Κάκια Κοντοπούλου.

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Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον Άγγελο Αντωνόπουλο και την Κάκια Κοντοπούλου με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, κάνοντας λόγο για μια μαύρη ημέρα για το ελληνικό θέατρο.

«Μέρα θλιβερή η σημερινή για το θέατρό μας, αφού αποχαιρετάμε δύο άξιους παλιούς συναδέλφους μας… Τον σπουδαίο Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε το Σάββατο αλλά κηδεύτηκε σήμερα στην Κάρυστο και το μάθαμε αργά τον Άγγελο των μεγάλων επιτυχιών σε όλους τους τομείς της τέχνης μας, τον πνευματικό άνθρωπο και αγαπητό σε όλο τον κλάδο μας.

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Αλλά και την παλιά δόξα της επιθεώρησης, την Κάκια Κοντοπούλου που έφυγε σήμερα, την αγαπημένη φίλη της Δέσποινας Στυλιανοπούλου, με την πολυτάραχη ζωή, που την γνωρίσαμε μέσα από τη συγκλονιστική αυτοβιογραφία της με υπογραφή Γιάννη Βίτσα και τίτλο “Η ζωή μιας αντιστάρ”. Η Κάκια στήριζε το ΤΑΣΕΗ. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Παρασκευή στον Άγιο Τρύφωνα του κοιμητηρίου της Κηφισιάς. Καλό ταξίδι και στους δύο αγαπημένους μας», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Η Κάκια Κοντοπούλου ήταν ηθοποιός που ξεχώρισε στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, κυρίως τη δεκαετία του 1950 και του 1960. Έπαιξε σε αρκετές γνωστές ταινίες της εποχής, όπως οι «Το κορίτσι της γειτονιάς», «Η Μουσίτσα», «Μια του κλέφτη…», «Καπετάνιος για κλάματα», «Ο Διάβολος κ’ η Ουρά του», «Ζητείται Τίμιος» και «Αλύγιστη στη ζωή», κερδίζοντας την εκτίμηση του κοινού.

Ταυτόχρονα, είχε έντονη παρουσία και στο θέατρο, συμμετέχοντας σε πολλές επιθεωρήσεις και παραστάσεις, όπως οι «Πρώτη νύχτα γάμου», «Τέντυ Μπόυς», «Μοντέρνες Γυναίκες», «Μπετόβεν και Μπουζούκι», «Απόψε διασκεδάζουμε», «Αρχοντορεμπέτισσα», «Κύπρος γιοκ…!» και «Φωνή Λαού».

Με τη συνεχή δουλειά της στο θέατρο και τον κινηματογράφο, κατάφερε να αφήσει το δικό της στίγμα στον χώρο της ελληνικής ψυχαγωγίας και να γίνει μέρος της καλλιτεχνικής ιστορίας της εποχής της.