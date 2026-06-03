Ελλάδα

Πανελλήνιες 2026: Μαθητής στα Χανιά που έδινε Μαθηματικά πιάστηκε με σκονάκι στα χέρια – Μηδενίστηκε το γραπτό του

Οι επιτηρητές τον είδαν με το σκονάκι στα χέρια και αμέσως μηδένισαν το γραπτό του
Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Δεν λείπουν τα απρόοπτα και από τις φετινές Πανελλήνιες, μιας και στα Χανιά, το γραπτό μαθητή μηδενίστηκε καθώς πιάστηκε με σκονάκι.

Ο μαθητής Γενικού Λυκείου στα Χανιά, εξεταζόταν σήμερα (03.06.2026) στο μάθημα των Μαθηματικών για τις Πανελλήνιες, αλλά σύμφωνα με τους επιτηρητές του, αγνόησε τους κανονισμούς και έκανε σκονάκι στα χέρια του.

Μόλις έγινε αντιληπτός, το γραπτό του μηδενίστηκε.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ψαράκης τόνισε πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις από την πρώτη μέρα διεξαγωγής τους εξελίσσονται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα:

«Υπάρχει καλό κλίμα. Όλα κυλούν ομαλά. Είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα», ανέφερε συγκεκριμένα σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Στα Χανιά λειτουργούν 16 συνολικά εξεταστικά κέντρα για τους μαθητές των ΓΕΛ, εκ των οποίων το ένα αφορά προφορικές εξετάσεις.

Για τους μαθητές των ΕΠΑΛ λειτουργούν τέσσερα εξεταστικά κέντρα που δέχονται μαθητές από όλο τον νομό.

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