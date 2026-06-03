Μετρό: Η «Μωβ Γραμμή 5» με περισσότερους από 20 σταθμούς, από τον «Ευαγγελισμό» έως τη Δυτική Αθήνα

Η επέκταση του Μετρό στην Αττική με την Γραμμή 5, γνωστή πλέον και ως η «Μωβ Γραμμή», αποτελεί το πιο φιλόδοξο κομμάτι του νέου Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής για μια Αθήνα λιγότερο εξαρτημένη από το αυτοκίνητο, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ.

Ο ΟΑΣΑ παρουσίασε τα κομβικά σημεία της Γραμμής 5 του Μετρό που θα αλλάξει ριζικά τη φιλοσοφία των μετακινήσεων στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

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Με ορίζοντα υλοποίησης την επόμενη εικοσαετία και τελικό στόχο το 2045, η γραμμή αντί για τις κλασικές ακτινωτές γραμμές που διασχίζουν το κέντρο της Αθήνας, η νέα γραμμή θα έχει έναν έντονα κυκλικό χαρακτήρα, ενώνοντας πυκνοκατοικημένες περιοχές και δημιουργώντας κομβικές ανταποκρίσεις χωρίς να επιβαρύνεται η καρδιά της πρωτεύουσας.

Ποιες περιοχές θα συνδεθούν

Ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία περισσότερων από 20 σταθμών. Η γραμμή θα ξεκινά ουσιαστικά ως διακλάδωση από τον Ευαγγελισμό (δημιουργώντας έναν υπερ-κόμβο με τις Γραμμές 3 και 4) και θα κατευθύνεται προς την περιοχή του Ζωγράφου, τη Μιχαλακοπούλου και το Παγκράτι.

Στη συνέχεια θα «κουμπώνει» με τη Γραμμή 4 στην Καισαριανή και θα συνεχίζει προς τον Βύρωνα, εξυπηρετώντας και το νέο Κυβερνητικό Πάρκο που σχεδιάζεται στο πρώην ακίνητο της ΠΥΡΚΑΛ στον Υμηττό. Από εκεί, η τροχιά της θα κινείται προς τα νότια προάστια, περνώντας από τη Δάφνη για να συνδεθεί με τη Γραμμή 2 στον σταθμό Άγιος Δημήτριος.

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Η επέκταση προς τα δυτικά και οι ανταποκρίσεις

Το ενδιαφέρον στοιχείο του σχεδίου για το 2045 είναι η δυτική και βόρεια επέκταση της γραμμής. Μετά τον Άγιο Δημήτριο, το Μετρό θα κατευθύνεται προς τη Νέα Σμύρνη (κοντά στην κεντρική πλατεία, με ανταπόκριση με το Τραμ) και θα συνεχίζει προς την Καλλιθέα (σύνδεση με τη Γραμμή 1).

Το κυκλικό ταξίδι θα συνεχίζεται προς το Αιγάλεω, το Χαϊδάρι (σύνδεση με τη Γραμμή 3), τη Βικτώρια και τους Αμπελοκήπους, κλείνοντας έναν τεράστιο δακτύλιο. Με αυτόν τον τρόπο, μια διαδρομή όπως από τον Άγιο Δημήτριο στους Αμπελοκήπους θα διαρκεί μόλις 10-12 λεπτά, παρακάμπτοντας εντελώς το Σύνταγμα ή την Ομόνοια.

Πότε θα ξεκινήσει η κατασκευή της «Μωβ Γραμμής»

Προς το παρόν, η Γραμμή 5 βρίσκεται στο στάδιο του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού. Τα πρώτα βήματα περιλαμβάνουν την οριστικοποίηση της ακριβούς χωροθέτησης των σταθμών, τις απαραίτητες μελέτες σκοπιμότητας και φυσικά την αναζήτηση των τεράστιων χρηματοδοτικών πόρων που απαιτούνται.

Η εκκίνηση των εργασιών δεν αναμένεται πριν από τη δεκαετία του 2030, καθώς προτεραιότητα έχει η ολοκλήρωση της Γραμμής 4.