Αργολίδα: Οικογένεια άρπαξε 16χρονη για να τη βιάσει ο 19χρονος γιος – 5 συλλήψεις

Η μητέρα και η 15χρονη κοπέλα του ενός γιου της κρατούσαν την κοπέλα για να προβεί στην αποτρόπαια πράξη ο 19χρονος
Μια ανατριχιαστική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας από την Αργολίδα, όταν μία οικογένεια Ρομά, άρπαξε 16χρονη ομοεθνή με σκοπό να την βιάσει ο γιος τους.

Για τη φρικτή υπόθεση βιασμού της ανήλικης από τον 19χρονο, με τη βοήθεια της οικογένειάς του, που ερευνά η ΕΛΑΣ στην Αργολίδα, έχουν γίνει 5 συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του argolikeseidhseis.gr, μία οικογένεια Ρομά και συγκεκριμένα ο 41χρονος πατέρας, η 36χρονη σύζυγος του, οι δύο γιοι τους (18 και 19 ετών), αλλά και η σύντροφος του ενός (15 ετών), πήραν στο Άργος και με χρήση σωματικής βίας προχώρησαν στην αρπαγή της 16χρονης ομόφυλης τους.

Στη συνέχεια έβαλαν την κοπέλα σε αυτοκίνητο και την οδήγησαν στο σπίτι τους στην περιοχή Σταθέικα Αργολίδας, όπου οι δύο γυναίκες, η 36χρονη και η 15χρονη την έγδυσαν και μαζί με τον 18χρονο την ακινητοποίησαν για να προχωρήσει ο 19χρονος στον βιασμό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, αμέσως μετά άφησαν την 16χρονη μόνη της στο δωμάτιο και αυτή βρήκε ευκαιρία να ξεφύγει και να ειδοποιήσει την οικογένεια της με την οποία πήγαν στο ΤΔΕΕ Άργους – Μυκηνών, όπου έγινε καταγγελία και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συνολικά 5 συλλήψεις.

Για το περιστατικό παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βιασμός της ανήλικης και να μπει το έγγραφο στον φάκελο δικογραφίας.

